猫が我が家にやってきた。見れば見るほど不思議な猫は何時間でも眺めていられる／夜は猫といっしょ1(1)

猫が我が家にやってきた。見れば見るほど不思議な猫は何時間でも眺めていられる／夜は猫といっしょ1(1)