【台風情報】太平洋側の広範囲に影響の可能性...台風23号(ナクリー)は今後急カーブし東へ向かうか 三連休に日本列島接近の恐れ このあとの勢力と進路を詳しく 沖縄・奄美への影響は？ 三連休中の全国の天気はどうなる？ 進路予想 気象庁
■台風23号(ナクリー)
2025年10月9日18時50分発表
9日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 日本の南
中心位置 北緯24度30分 (24.5度)
東経134度25分 (134.4度)
進行方向、速さ 北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 全域 220 km (120 NM)
10日6時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南大東島の東南東約150km
予報円の中心 北緯25度25分 (25.4度)
東経132度35分 (132.6度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
10日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南大東島の北北西約70km
予報円の中心 北緯26度25分 (26.4度)
東経130度55分 (130.9度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
11日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 奄美大島の南東約50km
予報円の中心 北緯28度05分 (28.1度)
東経129度55分 (129.9度)
進行方向、速さ 北北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
12日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 四国沖
予報円の中心 北緯30度50分 (30.8度)
東経134度10分 (134.2度)
進行方向、速さ 北東 20 km/h (12 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 全域 350 km (190 NM)
13日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 伊豆諸島近海
予報円の中心 北緯32度00分 (32.0度)
東経141度10分 (141.2度)
進行方向、速さ 東 30 km/h (15 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 430 km (230 NM)
14日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯32度25分 (32.4度)
東経146度50分 (146.8度)
進行方向、速さ 東 20 km/h (12 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
■沖縄・奄美への影響は
台風第２３号は１１日から１２日頃にかけて、沖縄地方、九州南部・奄美地方に接近するおそれがあります。奄美地方では１１日は、暴風や高波に警戒し、九州南部・奄美地方では１１日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、沖縄地方では１１日にかけて、強風や高波に注意してください。
［気象概況］
台風第２３号は、９日１５時には日本の南にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルとなっています。
台風は１１日にかけて、発達しながら沖縄の南を北西に進み、１２日頃にかけて、沖縄地方、九州南部・奄美地方に接近するおそれがあります。台風に向かう暖かく湿った空気の影響で、奄美地方と沖縄地方では大気の状態が非常に不安定となるでしょう。
１２日以降、台風は東よりに進路を変えて本州の南の海上を進み、西日本や東日本に影響する可能性があります。
［波の予想］
奄美地方と沖縄地方では１０日から１１日にかけて、うねりを伴いしける所がある見込みです。
１０日に予想される波の高さ
奄美地方 ４メートル うねりを伴う
沖縄地方 ５メートル うねりを伴う
１１日に予想される波の高さ
奄美地方 ６メートル うねりを伴う
沖縄地方 ５メートル うねりを伴う
［雨の予想］
九州南部・奄美地方と沖縄地方では、台風に向かう暖かく湿った空気の影響で、１１日から１２日頃にかけて大雨となるおそれがあります。
１０日１８時から１１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
奄美地方 １２０ミリ
［風の予想］
奄美地方と沖縄地方では１１日にかけて、非常に強い風の吹く所があるでしょう。
１０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
奄美地方 １５メートル （２５メートル）
沖縄地方 ２０メートル （３０メートル）
１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
奄美地方 ２５メートル （３５メートル）
沖縄地方 １８メートル （３０メートル）
［防災事項］
奄美地方では１１日は、暴風や高波に警戒し、九州南部・奄美地方では１１日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。沖縄地方では１１日にかけて、強風や高波に注意してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
■今後の全国の天気（地方ごとに）
