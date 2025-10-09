◆みやざきフェニックス・リーグ 巨人０―８西武（９日・南郷）

巨人の育成３年目・田村朋輝投手が西武戦に先発。３回９安打７失点（自責３）で降板となった。初回に無死二、三塁から林の遊ゴロの間に先取点を献上。続く２回も２死三塁から斎藤に右前適時打を許して２点目を失った。３回は斎藤に右中間を破られる２点適時三塁打を浴びるなど５点を失い、４回からは２番手・西川がマウンドに上がった。

試合後、桑田２軍監督は「今までは３軍のレベル。ステージが上がるにつれて、（コースを）狙うとか、カウントを作るとか、カウント経過を頭に入れながらという作業が必要」と課題を指摘。さらに「本人にとってはつらい結果になったけれど、そういうことが学べた試合だったんじゃないかなと思う。これを是非生かして、次につなげてもらいたい」と願った。

田村は２２年育成ドラフト２位右腕で巨人に入団。最速１５９キロの直球が武器で、今季は６月上旬からウエスタン・リーグのくふうハヤテに派遣され、９月末の派遣終了までは主に先発を務めて１１試合に登板して３勝５敗、防御率４・７８だった。この日が巨人復帰後初登板だったが、悔しい投球内容となってしまった。