サッカー日本代表は９日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日・吹田Ｓ）に向け、試合会場で公式練習を行った。

ＧＫ鈴木彩艶（ざいおん、パルマ）は練習後に取材に応じ、「結果が大事になってくる。ゴールキーパーとしては守備の安定性というところは常に求め続けたい。ゼロ（無失点）にこだわっていきたい」と意気込んだ。

アジア最終予選では１０試合中、８試合に出場し、２失点と安定感を発揮した守護神。在籍２年目を迎えるセリエＡ・パルマでも、リーグ全６試合にフル出場（７失点）と５大リーグで堂々のパフォーマンスを示す。

相手のパラグアイの印象については「セットプレーを含めて（ゴール前に）結構突っ込んでくる。ボールにアタックするというところが相手の強みだと思う。そこに恐れずに自分たちからしっかりと守備でアタックするところを忘れず、準備を早く、やっていきたい」と警戒した。

今回の１０月シリーズもＤＦ板倉やボランチの遠藤ら、守備陣に多くけが人が出ている状況だが、「前回（９月の米国遠征）もメンバーが変わっていたし、今回も大きくメンバーが変わると思う。守備としては、常にコミュニケーションを取るところを含めてやるところは変わらない。そういった中でも今いるメンバーと全力で戦う。今のメンバーでうまくいい形がつくれればいい」と見据えた。また、「逆に（今回呼ばれている）若い選手でいったら（鈴木）淳之介とかは年齢が近く、勢いがある選手。ビルドアップの能力も高い。そういったところも含め、攻撃の部分でも特徴が出るんじゃないかな」とポジティブに捉えた。

パラグアイ戦後には強豪ブラジル戦（１４日・味スタ）も控え、Ｗ杯出場国との重要な２連戦となる。

チームは９月の米国遠征で、メキシコに０―０で引き分け、米国に０―２で敗れた。鈴木は主力中心で臨んだメキシコ戦に出場した。