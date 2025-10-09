日本代表は９日、パラグアイ戦の前日練習をパナソニックスタジアム吹田で行った。９月の米国遠征はメキシコ戦（０△０）、米国（０●２）戦に１分け１敗の無得点に終わり、パラグアイ戦は是が非でもゴールが欲しい一戦となる。ＭＦ南野拓実＝モナコ＝は「前回メキシコ戦に関して言えば、僕も打てるところで打たずに潰されたり、シュートが（バーの）上を超えてしまったシーンもあった。そういう最後の質は、個人的にはこだわらないといけない」と話した。

森保ジャパンは２０２５年に９試合を行い、計１７ゴールを挙げているが、南野自身は直近５試合で無得点。チームとしても３月のサウジアラビア戦（０△０）、６月のオーストラリア戦（０●１）と、代表常連組で戦った試合は無得点が続いている。

「自分たちと同じぐらいのレベルの相手に勝ち切る力を示せないと、Ｗ杯に向けて不安が残るまま。そういう意味では、このパラグアイ、ブラジルはすごくいい相手なんで、僕らがこの相手から点を取らないと。僕は特に攻撃の選手なんで、そういう力を示せないとＷ杯ではやっていけないと思う。そういういう意味でも、重要な試合かなと思います」と危機感を示した南野。親善試合とは言え、無得点が続く状況には危機感を抱いている。

ではゴールを割るために、必要なことは。「個人的な感覚で言えば、そのシーンになった時にどれだけスムーズに体が動くか。僕自身、ゴールに繋がるか繋がらないかの時に、すごく自分が大事にしてる部分の１つになっている。ゴールがちゃんと決まる時は、ボール来る前に、こういう風にシュートを打って、トラップはどこに置いてとか、イメージがちゃんとできている。そこのスムーズさを上げていくことが、個人的には（重要）。チームとしては常に言っていますけど、最後のパスの質とか、あとはその場面を持っていく回数を増やす。そこを試行錯誤していくことが、ゴールにつながる確率を上げる作業になる」。個人、チームとしての課題を整理し、１０月の２試合に挑む。