日本被団協がノーベル平和賞に選ばれて１年が経とうとしています。被爆８０年とも重なったこの１年の変化について、被爆者を取材しました。



■安佐医師会病院 土手慶五 病院長

「箕牧さんみたいな心不全は入院して退院して、だけどあまり何回も繰り返さない方がいい」

■日本被団協 箕牧智之 代表委員

「あと一年。私の人生は。（証言）できるのはできるが、自分の体と相談しながらやらないとしょうがない」





日本被団協の代表委員を務める箕牧智之さんです。体調を崩し、９月末から入院しています。８０歳を過ぎても身を削り、核廃絶を訴え続けるその体は悲鳴をあげていました。■ノーベル委員会 フリードネス委員長（２０２４年１０月）「２０２４年のノーベル平和賞を日本の団体『日本被団協』に授与することを決定した」■会見のようす「日本被団協」「おっ、日本被団協？！」「うわ～！日本被団協とはほんとにもう嘘みたい」（１”１１）世界で核の脅威が高まる中での受賞でした。結成から６８年。長年にわたって、核兵器廃絶を訴える活動などが評価されました。■ノーベル委員会 フリードネス委員長「You stood tall and shared your unique personal testimony with the entire world.A lightin the darkest night.A path forward.You give us hope.」（あなた方はかけがえのない証人として自身の体験を世界と分かち合った。暗闇の中で光をみつけ将来への道を模索する。それは希望を与える行為です」ノーベル平和賞の受賞で世界の関心が集まりました。原爆資料館の昨年度の入館者は２２０万人を超え過去最多を記録しました。箕牧さんのこの１年も大きく変化しました。■日本被団協 箕牧智之 代表委員「変わったのは１月から。ずっと話をしに来てと、講演に。被爆証言とノーベル平和賞の話をしてと。（受賞前は）月に２、３回くらい行かせてもらったが、今は月に２０回くらい」１０倍に増えた被爆証言。いまは、体と相談しながら活動を続けています。一方で、世界のリーダーたちは被爆者の声に耳を傾けようとしません。■日本被団協 箕牧智之 代表委員「私たちがこっちに話をすれば世界は反対にこっちいきよるじゃない。ロシア、ウクライナ、イスラエル、ガザ、戦争戦争よ。私たちの平和活動は全然政府国家には通用しとらん」そして、日本政府。核兵器禁止条約の締約国会議にオブザーバー参加するよう要望しましたが、それも叶いませんでした。日本被団協の代表理事、田中聰司さん。授賞式翌日、危機感を抱いていました。■日本被団協 田中聰司 代表理事「受賞の喜びは昨日だけ。昨日で終わり。非常に危うい時期にいるんだからそれを認識してね。もっと（核兵器に）危機感をみんなもって」９月、ニューヨークの国連本部で、世界に向け被爆者の切実な思いを訴えました。■日本被団協 田中聰司 代表理事「今ここで訴えたいことは、ここにいらっしゃる皆さん方が、人類が、みんなヒバクシャになるのではないかという危機感です」受賞発表から１年。核兵器禁止条約への参加を求める署名活動に変化がありました。■日本被団協 田中聰司 代表理事「（受賞前は）３０分間で１００人前後が署名してくれていたが、２００くらいになっている。ノーベル平和賞で被団協という名前が知れてきたということに並行して数にあらわれているんじゃないか」２０２４年、全国の被爆者は初めて１０万人を切りました。平均年齢は８６歳を超え、当時を語れる人は少なくなっています。■日本被団協 箕牧智之 代表委員「何とかして戦争をやめるような方法はないもんか思うよ。行動を起こしていかなきゃいけん。核兵器のない世界を目指して」喜びに包まれたノーベル平和賞の発表からまもなく１年。関心が高まった一方、核を巡る状況は平行線をたどっています。核兵器なき世界へ…。被爆者は訴え続けます。（２０２５年１０月９日放送）