£³²ó·ëº§¤·¤¿£¶£µºÐ½÷Í¥¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×ÅÅ¼Ö¤Ç¤Î»Ñ¤Ë¶ÄÅ·¡Ö¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¡×ÉÍ¾¾ºß½»¤Î·§Ã«¿¿¼Â
¡¡£³ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤ò¤·¤¿£¶£µºÐ½÷Í¥¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤¢¡£¹âÅÄÇÏ¾ì¤«¤éÉÊÀî±Ø¹Ô¤¯¤Î¤ËÈ¿ÂÐ¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¡ÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤æ¤²¤¬Ç»¤¤¡×¤ÈÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î·§Ã«¿¿¼Â¡Ê£¶£µ¡Ë¡£¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡Åìµþ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë·§Ã«¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¡ôÃÙ¹ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ô¹âÅÄÇÏ¾ì¤«¤éÉÊÀî±Ø¡ô±ó²ó¤ê¤·¤¿¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥ß¤µ¤ó¤Ë»³¼êÀþ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¡×¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ë»³¼êÀþ¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¡Ä¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÅÅ¼Ö¾è¤ë¤È¤«¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢Åìµþ¤Ã»Ò¡ª¡¡²¿¤·¤Æ¤ë¡Á¡ª¡©¡×¡Ö¤â¤¦´°Á´¤ËÉÍ¾¾¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡·§Ã«¤Ï£±£¹£¸£°Ç¯¡¢·àºî²È¤Î¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤»á¡Ê£²£°£±£°Ç¯»àµî¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤¬£¸£²Ç¯¤ËÎ¥º§¡££²£°£±£²Ç¯¤Ë¡¢£±£¸ºÐÇ¯²¼¤Î½ñÆ»²È¡¦Ãæß·´õ¿å»á¤ÈºÆº§¤·¡¢£²£°Ç¯¤ËÃæß·»á¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô¤Ë°Ü½»¡££²£±Ç¯£³·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ£²£³Ç¯¤Ë£³ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò£²£´Ç¯£´·î¤ËÊó¹ð¡££³ÅÙÌÜ¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£¸ºÐÇ¯²¼¡×¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó´Ø·¸¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¡×¤È¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£