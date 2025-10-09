¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í´ÆÆÄ¡¢3Ç¯Á°¤Î¡ÈÃé¹ð¡É¤ò²óÁÛ¡Ö²ñ¸«¤Ç¡ØWÇÕ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Ï9Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ÆüËÜÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ë¤Æ¸ø¼°²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í´ÆÆÄ¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é23Ç¯¤Þ¤Ç¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕÄ¾Á°¤Î2022Ç¯9·î¤ËÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½ªÎ»Ä¾Á°¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ê¢¨ÆüËÜ¤Ï¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬PK¤ò¥»¡¼¥Ö¡Ë0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤Î²ñ¸«¤Ç¡ØWÇÕ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÏÆüËÜ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÆîÊÆÂçÎ¦¤«¤é¤ÎÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ÇÆüËÜÆþ¤ê¤·¡¢°ìÉôÁª¼ê¤Ïº£ÆüÅþÃå¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¡¢ÌÀÆü¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Î»î¹ç¤ÏÉ¬¤º¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Éé¤±¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¤âÂ¿¤¤ÊÌÜÉ¸¤ÏWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
