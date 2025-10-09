物価高に追い打ちをかけるように、スーパーに並ぶ野菜の価格が高くなっています。

中には平年に比べて140%近くになっているものも。生活に欠かせない野菜の価格高騰はいつまで続くのでしょうか？



熊本市東区の生鮮ディスカウントストアでは。





■買い物客

「日に日に上がっていっているなという印象があるので、季節のものとかなるべく食べさせたいと思っているけれど、なかなか手に入りにくい」





■買い物客「トマトが高いな、色合いに使いたいけれど。ブロッコリーも使いたいんですけれど、近頃は高くて使っていない」財布にじわりと響く野菜の価格。売り場を見てみると。■永島由菜キャスター「安いときは100グラムあたり29円のときもあるというトマト。きょうの価格は100グラムあたり100円と3倍以上となっています」こちらは農林水産省が調べている野菜の小売価格。平年と比べて、タマネギが137%、トマトが134%など、対象の8品目のうち6品目で平年より高い状況です。(9月29日～10月1日) そのワケを、県内の卸売会社に聞くと…。

■熊本大同青果･竹原由幸専務

「今年は去年同様なんですけれど夏場の高温干ばつ、その後の集中豪雨といったところが作物に大きな影響を与えて、不作になっているというのが1番の原因」



物価高で消費者の節約志向が強まる中、店側も試行錯誤が続いています。



■鮮ど市場本店 青果部･井川孝平チーフ

「安くお客様に提供するために、市場の方と密に連絡を取り合ってできるだけ安く仕入れることを心がけているのと、できるだけお客様が手に取りやすいような売価づくり、例えば通常ならトマトだったら4～5個入れるところを2～3個で少ない数で売る」



秋の食卓に押し寄せる野菜の高騰はいつまで続くのでしょうか？熊本大同青果の竹原由幸専務に聞きました。



▽トマトやハクサイは、

11月に入ると産地の入れ替わりなどで価格は落ち着いてくるという見通しです。



▽タマネギやバレイショは、

主要産地で過去にないほどの不作のため、今後さらに値段が上がる見込みだということです。



少しでもお手軽な野菜を使ってやりくりしていきたいが…お手軽な野菜はないのか？

今年はキャベツやレタスなどの葉物野菜やニンジンは比較的価格が抑えられています。



暑さが続いていますが、これからの時期にぴったりの鍋や煮物で使う野菜は、家計に優しくなりそうです。