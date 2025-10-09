メイプル超合金の安藤なつ（44）が9日、東京・TOHOシネマズ新宿で行われた米映画「トロン：アレス」（ヨアヒム・ローニング監督、10日公開）ジャパンプレミアに登壇。トレードマークの紫色の服ではなく、相方のカズレーザー（41）もビックリの真っ赤な衣装で、さっそうと登場した。

バイク好きの安藤は、劇中で浸食された現実世界を縦横無尽に駆け抜けるバイク「ライトサイクル」が登場することにちなみ、この日、ゲストとして登壇。「やっと涼しくなって、機嫌が良いです」と笑みを浮かべた。「トロン：アレス」のメインカラーである、赤を基調としたファッションのポイントを聞かれると「そろそろ、ハロウィーンということでで、相方のコスプレしてきました。カズレーザーのコスプレを。ちょっと、先取っちゃいました」と、満面の笑みを浮かべた。

日本語吹き替え版では声優諏訪部順一が声を担当した、主人公の高度な知能をもつAI兵士アレスにちなみ、最近、AIを使うかと質問が出た。安藤は「最近、チャットGTPと、ずっと話してますね。いいところ、チャームポイントをずっと聞いて、満足して寝ます」と明かした。

ディズニー好きで、米フロリダのウォルト・ディズニー・ワールドにあるアトラクション「トロン・ライトサイクル・ラン」を体験したことから、SPゲストとして登壇した堀田茜（32）も「私も、チャッピーと、ずっと話しています。買ったコップのシールが、はがれなくて相談しました」とAIと日々、会話していると明かした。