元HKT48田島芽瑠、胸元のぞく赤ワンピ姿 “ミニーちゃん風コーデ”に絶賛の声「ドキッとした」「破壊力すごい」
【モデルプレス＝2025/10/09】元HKT48の田島芽瑠が10月8日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドを訪れた際のミニーマウス風コーディネートを公開した。
【写真】元HKT48メンバー、胸元ざっくりワンピで美谷間チラリ
田島は「ミニーちゃん風コーデ ハロウィン意識でバウンドコーデしてみたー！アリスのところが映えすぎる」と頭に大きなハート柄の耳付きカチューシャをつけ、赤いミニワンピースを身につけた東京ディズニーランドでの写真を公開。大胆に開いた胸元からは美しい谷間がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「メルーマウスめっちゃ可愛い」「ディズニーに馴染んでる」「破壊力すごい」「ワンピースとってもお似合い」「ドキッとした」「コーデ上手」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
