クールビューティーなKガール代表！【村瀬紗英】の“らぶなもの”をネホハホ♡

甘く儚いRayの世界観そのものなRayモデルたち。だけど、実は個性豊かでギャップ萌えする意外な一面があるんです！そこで今回は、クールビューティーな韓国ガール代表・村瀬紗英の”らぶなもの”をフカボリしました。クールな彼女が熱中するものとは一体...！？

Ray model's data

Topic 16タイプ

INFJ

Topic わたしのらぶな場所

上海ディズニー

「ズートピアのニックが大好き。唯一ズートピアのエリアがあるのが、上海ディズニー。今年ようやく行けてニックに会えました♡ わたしの夢の国です」

Topic 最近買ったもの教えて♡

ATiiSSUのビーニー

「韓国のブランドで、1万円ぐらいでゲット」

Topic 小さい頃のお気に入りのわたし

「当時は、アンパンマンのあいうえおボードでよく遊んでた。

弟が生まれてからは、お母さんが弟といると嫉妬していました。お母さんの携帯の裏に弟と2人のプリントシールが貼ってあったときは、ショックで剥がしたのを覚えています（笑）」

Topic 愛用の財布を見せて

CELINE

「初めての小さいお財布。ハイブランドで他にないデザインがお気に入りです」

Topic 気分を上げたいときに聴く曲は？

MIKA ft. Ariana Grandeの「Popular Song」

「『WICKED』に登場する「popular」がこの元の曲。

最近公開された『WICKED』で、劇中歌として登場するMIKAとアリアナが歌うバージョンがわたしは大好き。明るく、強さをくれる歌詞は、1日の始まりによく聴きます」

Topic わたしのカメラロールの中身

「上海ディズニーで撮った写真。日本ではなかなか会えないニックとジュディ。

今までは、アトラクションだけだったけど、今回は初めてミーグリに並んで写真を撮りました♡」

Topic ついつい集めてしまうもの♡

「カラコンです。髪色やメイクにあわせて自分にあう色を探していたら、カラコンマニアになってました（笑）」

文／杉山春花、佐藤彩蕗