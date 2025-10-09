クールビューティーなKガール代表！【村瀬紗英】の“らぶなもの”をネホハホ♡
甘く儚いRayの世界観そのものなRayモデルたち。だけど、実は個性豊かでギャップ萌えする意外な一面があるんです！そこで今回は、クールビューティーな韓国ガール代表・村瀬紗英の”らぶなもの”をフカボリしました。クールな彼女が熱中するものとは一体...！？
村瀬紗英
クールビューティーなKガール代表
Ray model's data
Topic 16タイプ
INFJ
Topic わたしのらぶな場所
上海ディズニー
「ズートピアのニックが大好き。唯一ズートピアのエリアがあるのが、上海ディズニー。今年ようやく行けてニックに会えました♡ わたしの夢の国です」
Topic 最近買ったもの教えて♡
ATiiSSUのビーニー
「韓国のブランドで、1万円ぐらいでゲット」
Topic 小さい頃のお気に入りのわたし
「当時は、アンパンマンのあいうえおボードでよく遊んでた。
弟が生まれてからは、お母さんが弟といると嫉妬していました。お母さんの携帯の裏に弟と2人のプリントシールが貼ってあったときは、ショックで剥がしたのを覚えています（笑）」
Topic 愛用の財布を見せて
CELINE
「初めての小さいお財布。ハイブランドで他にないデザインがお気に入りです」
Topic 気分を上げたいときに聴く曲は？
MIKA ft. Ariana Grandeの「Popular Song」
「『WICKED』に登場する「popular」がこの元の曲。
最近公開された『WICKED』で、劇中歌として登場するMIKAとアリアナが歌うバージョンがわたしは大好き。明るく、強さをくれる歌詞は、1日の始まりによく聴きます」
Topic わたしのカメラロールの中身
「上海ディズニーで撮った写真。日本ではなかなか会えないニックとジュディ。
今までは、アトラクションだけだったけど、今回は初めてミーグリに並んで写真を撮りました♡」
Topic ついつい集めてしまうもの♡
「カラコンです。髪色やメイクにあわせて自分にあう色を探していたら、カラコンマニアになってました（笑）」
文／杉山春花、佐藤彩蕗
