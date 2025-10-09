声優・洲崎綾さんが2025年10月9日にXで、夫で放送作家の伊福部崇さんに対する不満を連続投稿したことに関する謝罪文を公開した。「出産・育児という大きな環境の変化の中で、心身ともに余裕を失っておりました」と説明している。

洲崎さんは「結婚指輪捨てました」とも明かしていた

洲崎さんは10月9日、伊福部さんと連名の文書をXに掲載。「この度、お騒がせしている件につきまして、応援してくださっている皆様、そして関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

伊福部さんに対する不満を投稿した経緯について、「これまで私たち夫婦は、日頃より家事などを分担し、互いに感謝の気持ちを持って夫婦生活を築いてまいりましたが、出産・育児という大きな環境の変化の中で、心身ともに余裕を失っておりました」と説明。

その結果、夫婦間で認識の違いが生まれたとし、「洲崎の投稿によりSNS上で誤解や憶測を生んでしまったことを皆様に深くお詫びいたします」と述べている。

また伊福部さんについても、「夫として精神的に妻の事を支えきれず、大きな負担をかけてしまっていた事もあり、深く反省し、お詫びいたします」とした。

最後に、「私たち夫婦は互いに非を認め合い、よりよい家庭を築くべく夫婦生活、育児に向かっております。どうか温かく見守っていただけましたら幸いです」と締めくくった。

洲崎さんを巡っては、10月5日にX上で連投した内容が注目を集めていた。「妊娠中仕事もほとんどできなかったのに生活費も出産費用も折半、産後出前の寿司を一回とってくれただけ。マジで終わってる！早くラジオで喋りたい」などと不満をあらわにし、「あまりに腹が立ったので結婚指輪捨てました」と明かした。9日19時までに、一連の投稿は全て削除されている。

洲崎さんは19年12月に伊福部さんと結婚。そして25年6月8日に、第1子男児の出産を報告している。