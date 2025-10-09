「break even」の意味は？答えがわからないままでいいの！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「break even」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、お金に関する言葉です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「お金を得ることも失うこともなかった」でした！
「break even」は「お金を得ることも失うこともなかった」、つまり「損得なし」という意味のイディオムです。
「The trip to the beach cost me $100, but I almost broke even after winning $90 in a contest.」
（ビーチへの旅行には100ドルかかったけれど、コンテストで90ドルを勝ち取ったからとんとんだ）
このイディオムを自然に使えたらかっこいいかも…！
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部