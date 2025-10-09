「break even」の意味は？答えがわからないままでいいの！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、お金に関する言葉です。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「お金を得ることも失うこともなかった」でした！

「break even」は「お金を得ることも失うこともなかった」、つまり「損得なし」という意味のイディオムです。

「The trip to the beach cost me $100, but I almost broke even after winning $90 in a contest.」

（ビーチへの旅行には100ドルかかったけれど、コンテストで90ドルを勝ち取ったからとんとんだ）

このイディオムを自然に使えたらかっこいいかも…！

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。