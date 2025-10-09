ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ちょっとだけ掛けたい時に。蓋がアイロン台になる便利ケース【山崎実業】のアイロン収納ケースがAmazonに登場!

山崎実業のアイロン収納ケースは、蓋部分がアイロン台として使える便利な一体型設計。袖口や裾上げ、ネームタグの接着など、ちょっとしたアイロン掛けに最適で、わざわざ大きな台を出す必要がない。

ケース内部にはアイロン本体のほか、糊付けスプレーやミスト、あて布などのケア用品をすっきり収納可能。浅型トレーにはワッペンやボタンなどの小物を整理でき、作業効率も向上する。ハンドル付きで持ち運びもラクに行え、使いたい場所にすぐ移動できる。

耐熱性・耐荷重にも配慮した設計で、日常の衣類ケアをスマートにサポート。

インテリアに馴染むシンプルなデザインで、出しっぱなしでも生活感を感じさせないアイテムだ。