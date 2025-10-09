大相撲の元小結でタレントの臥牙丸（38）が9日、自身のYouTubeチャンネル「ガガちゃんねる」を更新。海外巡業の思い出を語った。

大相撲は15日から19日まで英国ロンドンで公演する。26年6月にはパリ公演を予定しており、臥牙丸は「今の相撲取りはマジで、いいね」と、うらやむ。

自身が参加した唯一の海外巡業は2013年8月下旬に実施されたジャカルタ（インドネシア）巡業だ。「まあ、楽しかったです」と“非日常”を満喫した様子だった。

旅にハプニングはつきものか。「食べ物がかわって、8割ぐらいの相撲取りがおなかを壊した」。体調不良を訴える力士が続出したという。同地の名物以外を食べようと「着いた日から焼肉（店）を探して。お店に行ったら、お相撲さんばっかり。（巡業に参加した力士）みんながそこの店を探して、来てたみたい。あの日はお米が足りなかったと思う」と懐かしんだ。

夜に、あまり出歩かないよう“お達し”が出たもよう。臥牙丸は「ダメなことをやりたい人もいる。飲みにいったりとかね」。午前3時ごろに帰ってきたところをロビーで見つかり「トイレに…」と言い訳したそうだ。