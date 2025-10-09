懐かしの人気キャラが大阪に♡「ナルミヤキャラクターズ POP UP」初開催！

「エンジェルブルー」や「メゾ ピアノ」など、平成のジュニアブームを彩った“ナルミヤキャラクターズ”が大阪に大集合！株式会社ナルミヤ・インターナショナルは、2025年10月22日(水)からルクア大阪にて「ナルミヤキャラクターズ POP UP SHOP」を開催します。ここでしか手に入らない“たこやきコラボ”限定グッズも登場♡懐かしくも新しい、夢のようなひとときをお届けします。

ナルミヤキャラクターズ POP UPがルクア大阪で初開催！

2025年10月22日(水)～11月3日(月)の期間、ルクア大阪9F・LUCUAホールにて「ナルミヤキャラクターズ POP UP SHOP」がオープンします。

平成ジュニアブームを代表する「エンジェルブルー」「メゾ ピアノ」「ポンポネット」「デイジーラヴァーズ」などのキャラクターたちが一堂に集結！

ナカムラくんやベリエちゃんなど、あの頃のトキメキが再び蘇ります♪

村上隆×CASETiFYの新章♡「FLOWERS BLOOM」でフラワーが満開に

ルクア大阪限定“たこやき”キャラグッズも登場♡

たこやきアクリルキーホルダー

価格：660円(税込)

たこやきステッカー

価格：550円(税込)

大阪会場限定の“たこやき”デザインがかわいい新作グッズがラインナップ。

さらに、【ルクア大阪初お披露目】として「キャラ総柄ランチバッグ」3,300円(税込)や「メッセージカード」440円(税込)もお目見え。

人気の「シルバーぬいぐるみチャーム」3,300円(税込)や「3Dラバーキーチャーム」1,320円(税込)など、懐かしくも新鮮なグッズが勢ぞろいです。

ショッパー配布や開催概要もチェック♪

期間中、5,000円(税込)以上の購入で「ナルミヤキャラクターズ オリジナルショッパー」を1枚プレゼント♡数量限定のため、早めの来場がおすすめです。

会期：10/22(水)～11/3(月)

場所：ルクア大阪 ルクア9F LUCUAホール

営業時間：10:30～20:30

入場方法：10/15(水)に各キャラクター公式X・Instagramおよびルクア大阪HPにて案内予定。

平成キャラと過ごす、ときめきの秋を♡

懐かしのキャラクターたちが集う「ナルミヤキャラクターズ POP UP SHOP」は、あの頃のワクワクをそのままに、大人になった私たちの心をくすぐるイベントです。

限定グッズを手に入れて、平成の思い出をもう一度楽しんでみてはいかがでしょうか。ルクア大阪で、あなたの“推しキャラ”との再会をお楽しみに♪