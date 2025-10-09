漫画「攻殻機動隊」「アップルシード」の作者、士郎正宗さん（63）の原画を集めた展覧会「士郎正宗の世界展」のコラボグッズ販売について、コラボグッズに協力した漫画家、大友克洋さん（71）が、主催するパルコに苦言を呈した。



【写真】「抽選販売なのもおかしい！」大友さんが苦言を呈した「大友克洋×攻殻機動隊」​のコラボTシャツ

大友さんは「大友克洋×攻殻機動隊」​のコラボTシャツ（8800円）が抽選販売となっていることに対して、Xで「士郎正宗展の俺のTシャツが抽選販売？ なにやってるのPARCOの◯◯さん！」「他の人のTシャツより高いのも、抽選販売なのもおかしい！ 担当は電話に出ない！ どうなってるんだ」と怒りをあらわにした。他の漫画家、CLAMPさんや弐瓶勉さん、大暮維人さん、寺田克也さんらのコラボTシャツは5500円で、大友克洋さんのコラボTシャツだけ1.6倍の価格だった。



大友克洋さんは1982年から連載した「AKIRA」、1983年に刊行された「童夢」で緻密で斬新な超能力やSF表現を描き、世界に衝撃を与えた。映画版「AKIRA」のアニメーション監督を自ら務め、アニメ表現にも変革をもたらした。2005年にフランス政府から芸術文化勲章シュバリエを授与され、2013年には紫綬褒章を受章し、世界的に高い評価を受けている。



大友さんは「士郎正宗の世界展」で、士郎正宗さんの代表作「攻殻機動隊」とコラボした「大友克洋×攻殻機動隊」​描きおろしオリジナルグッズに協力し、パルコが9月下旬にTシャツ（8800円）、ポスター（1100円）、ポストカード（220円）の発売を発表した。



AKIRAの金田がバイクに向かう名シーンを同じアングルで、攻殻機動隊の草薙素子がタチコマに向かうシーンに大友克洋さんが描いてみせた両ファン垂涎の逸品に、「来た！」「これはヤバい」と歓喜の声が上がった一方、抽選販売であることに対して「受注生産にしてほしい」「士郎正宗先生も大友先生も大好きなのでお願い」と受注販売を求めるコメントが寄せられていた。



その後、大友克洋さんは再びXを更新し、「今、担当から連絡があり、状況を改善するようにお願いしました」「 公式からの発表が近々あると思います」「応援してくださっている皆様に喜んでいただけるように、善処したいと思っています」とつづった。



大友克洋さんがファンを思い、行動を起こしたことに対して「大友先生自身が動いてくださった事が嬉しすぎました」「ただただ感謝しかありません」「購入の希望が見えてきました！」とファンからお礼のメッセージが寄せられていた。



現在、「士郎正宗の世界展」公式サイトでは、「大友克洋×攻殻機動隊」オリジナルグッズ販売について、以下のようにアナウンスされている。



「ONLINE PARCO」にて抽選販売



抽選受付期間：2025年10月8日(水)10:00〜10月19日(日)23:59

当落発表：2025年10月24日(金)

発送時期：2025年11月下旬より随時発送予定

※お一人様1商品につき1回のみ応募いただけます。複数の応募は無効となります。

※購入個数制限：一人様Ｔシャツ１点、ポスター・ポストカードは３点までと応募とさせていただきます。

※応募は、日本国内在住の方に限定させていただきます。

※当選の譲渡・転売は一切お断りいたします。