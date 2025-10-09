“ぺろりん先生”の愛称でイラストレーターとして活躍、現在は怪談士などにも活動の幅を広げる元でんぱ組.incの鹿目凛さんのFLASHデジタル写真集「鹿目凛 夏の幻に魅せられて」がリリースされました。



【写真】きゃしゃなスレンダーボディーの鹿目 凛さん

でんぱ組.incエンディング後、2025年6月にフリーランスとして独立し、現在は持ち前のイラストだけでなく、YouTube投稿や怪談イベントを主催するなど多彩な才能で幅広く活躍する鹿目さん。今作では「夏の幻」をテーマに、スレンダーな美ボディを披露してくれました。爽やかな白ビキニをはじめ、大人なワンピース水着を着こなしたセクシーながらもノスタルジックな一冊が完成しました。



『週刊FLASH』（光文社）に登場した鹿目さんはグループ卒業後、初となるグラビアを披露。「柔らかい表情作りを意識しました」と本人が語る通り、くしゃっとした親近感あふれる笑顔は必見。透き通った美肌やスレンダーな美ボディも印象的な、充実の7ページとなっています。



窓から差し込む柔らかな光に包まれた白のチューブトップビキニ姿は、レースのカーテンを手に優しいまなざしを向ける姿が印象的です。透き通るような肌とアンニュイな表情が彼女の美貌をいっそう引き立てている。バストアップショットも公開。白の水着姿で、穏やかな微笑みが魅力的です。



【鹿目凛さんプロフィール】

かなめりん 埼玉県出身 T160 “ぺろりん先生”の愛称で親しまれるイラストレーター。でんぱ組.incのエンディングにともないアイドルを卒業後、怪談イベントの主催やYouTubeチャンネル『ぺろりんチューブ』への動画投稿など活躍の幅を大きく広げている。最新情報は公式X（@peroperorinko01）、公式Instagram（@kaname_rin）