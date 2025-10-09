「泣いちゃいそうです…」佐々木朗希のトートバッグに注目集まる。古巣チームメイトとの絆「さすがでしかない」
ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは10月9日、投稿を更新。球場入りする佐々木朗希選手のトートバッグが話題を呼んでいます。
【写真】佐々木朗希のトートバッグ
佐々木選手は日本では同チームに所属していました。海を越えてもチームメイトとの絆はあるようです。
(文:多町野 望)
「絶対これで草」同アカウントが選手たちが球場入りする写真を公開したところ、佐々木選手に注目が集まりました。佐々木選手はトートバッグを持って球場入り。千葉ロッテマリーンズ所属の高野脩汰選手の顔がプリントされたバッグと思われます。X（旧Twitter）上では、画像を添えて「絶対これで草」という声も上がりました。
「朗希らしいなと」ファンの間では「こーゆーの見るだけで泣いちゃいそうです…心と心ですな…頑張れよ、ろーたん」「まさかの海外で使ってると思わなく朗希らしいなと思ってしまいました」「サイン側ではなく顔面側を表にして記者のところ歩く朗希さすがでしかないwwww」などと、盛り上がりました。
