「なんか赤い糸を感じます」綾瀬はるか＆鈴木亮平、美男美女ショット公開「ほんとに40歳ですか？！」
俳優の綾瀬はるかさんのマネージャーが運用するスタッフアカウントは10月8日、自身のInstagramを更新。綾瀬はるかさんと俳優の鈴木亮平さんのツーショットを公開しました。
ファンからは、「素敵なお二人ですね」「キメポーズですね」「二人とも決まってます」「亮平さんとはるかちゃん大好きな２人だ〜」「何かとご縁がありますね」「気心知れた絡み、ほんわかするし面白くて大好きです！」「お二人の雰囲気とっても素敵です」「ほんとに40歳ですか？！」「なんか赤い糸を感じます」と、絶賛の声が集まりました。
「お2人の雰囲気とっても素敵です」同アカウントは「今回は鈴木亮平さんに『キリングッドエール発表会』でお会いしました」とつづり、1枚の写真を投稿。キリンビールの新商品「キリングッドエール」の発表会で撮影した綾瀬さんと鈴木さんのツーショットです。商品のパネルをバックにし、ガッツポーズのような「グッドエールポーズ」を披露しています。2人とも美男美女です。
別日にも鈴木さんとのツーショットを8月1日には「お仕事の移動中に、同じ事務所の鈴木亮平さんにばったりお会いしました」と、空港のラウンジでの2人の写真を公開していた同アカウント。ファンからは、「綾瀬さんオフも可愛すぎる」「リラックス亮平さん素敵」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
