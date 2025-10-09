ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥Ï¥í¥×¥íÂ´¶È¤«¤é1Ç¯¡Ä·ÝÇ½¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿26ºÐàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö»Ñ¸«¤ì¤ÆÎÞ¡×
¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È²Ä°¦¤¤¡ª¡×
¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¤·¤¿26ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Îà»Ð¤È2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ð¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BEYOOOOONDS¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢°ì²¬ÎâÆà(26)¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥¯Äí¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç»Ð¤Î°ì²¬°ÉÆà¤ÈÆ»Ï©¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¥«¥Ã¥È¤·¤¿àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°ì²¬¤µ¤ó¸«¤ì¤Æ(µã)¡×¡Ö¤ªÆóÊý¤È¤âÈþ¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Ã¡×¡ÖÀ¤³¦°ìÈþ¿Í¤Ê»ÐËå¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Î¤ªÆó¿Í¡¢²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤Õ¤¿¤´¤ä¤ó¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì²¬¤Ï¡¢12Ç¯¤Ë¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸¦½¤À¸¤Ë²ÃÆþ¡£19Ç¯¤ËBEYOOOOONDS¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢23Ç¯¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤ÎµÙÍÜ¤òÈ¯É½¡£24Ç¯¤ËµÙÍÜ¤òÂ³¤±¤¿¤Þ¤ÞBEYOOOOONDS¤È¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï²Î¼ê¤ä·ÝÇ½¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£