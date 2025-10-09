¡Ö°ãÏÂ´¶¥¼¥í¤Ê¤ÎÀ¨¤¹¤®¡×67ºÐ¤ÎèßÅÄµ×»Òà¥Ð¡¼¥Ó¡¼¿Í·Á¤Ê¤ê¤¤ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤éÂ¨Çã¤¤¤·¤Þ¡¼¤¹¡×¡Ö°¹¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡×
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¹õ¥Ï¥Ã¥È¡õ¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È»Ñ
¡¡½÷Í¥¤ÎèßÅÄµ×»Ò(67)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢à¥Ð¡¼¥Ó¡¼¿Í·Á¤Ê¤ê¤¤ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥É¡¼¥ë¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡×¤ÎÈ¢¤òÌÏ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¹õ¤Î¥Ï¥Ã¥È¤È¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È»Ñ¤Î·è¤á¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¡ÖBarbie¤È1ºÐ°ã¤¤¤Ê¤Î¡Á¥¦¥Õ¥Ã¡×¡ÖAge is just a number¤Ç¤¹¤±¤ÉMore¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¤âÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¤Ò¤µ¤³°¹¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥¯¡¼¥ë¤ÊBarbie¤Îoutlook¡×¡ÖèßÅÄ¤µ¤ó¤ÎBarbie¿Í·Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÂ¨Çã¤¤¤Þ¡¼¤¹¡×¡Ö¤³¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¥¼¥í¤Ê¤ÎÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£