◆みやざきフェニックス・リーグ ソフトバンク5―3中日 （9日、SOKKEN）

ソフトバンクの山本恵大外野手（26）が、初のポストシーズン出場に向けてバットでアピールしている。今年の4月に支配下登録をつかんだ背番号77は「今年は支配下になって可能性はあると思うので、結果を出して（ポストシーズンで1軍に）呼ばれるように」と強く意気込む。

この日は「4番右翼」で先発出場。2死三塁で回ってきた初回の第1打席は松木原優太のチェンジアップを捉え、先制の右前適時打とした。フェニックス・リーグではここまで4試合で10打数4安打2打点と好調を維持している。

柳田悠岐のけがに伴い、4月12日に育成から支配下入り。7月15日のロッテ戦（みずほペイペイドーム）ではプロ初本塁打も放った。ただ、今季2軍では3割2分9厘と高打率をマークしたが、1軍では打率2割1分4厘。1軍のハイレベルな投手相手には苦しみ8月半ばに出場選手登録を抹消されると、そこから再び1軍に昇格することはできていない。

その間、チームは9月27日に2年連続のリーグ優勝を決めた。山本はチームメートが歓喜の中、ビールかけをする映像を昨年とは違う心情で見ていた。「優勝したのはうれしいんですけど、自分もその場でみんなと喜びたかった…。入れなかったのはすごく悔しかったですね」。育成選手時代には感じなかった感情が込み上げた。

2軍に降格する際、小久保裕紀監督からは「2ストライクアプローチ。内角に来る球の対応（が良くない）」と課題を与えられた。タイミングの取り方やバットの握り方を変え、課題克服に向けて全力で取り組み、手応えを感じ始めている。

近藤健介は左脇腹痛のためクライマックスシリーズ（CS）は欠場の見込み。背部痛の周東佑京に関して小久保監督は「（間に合う）可能性はあるけど」とし、外野の枠は埋まっているわけではない。山本は「代打でも（試合の）頭でも。その場（CS）にいたいので。緊張感のあるところでやりたい」。宮崎で結果を残し続け、大舞台への切符をつかむ。（大橋昂平）