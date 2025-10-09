瀬戸内の島々を望む海辺にまるで別荘のようにたたずむ大竹市の「Ｓｉｍｏｓｅ Ａｒｔ Ｇａｒｄｅｎ Ｖｉｌｌａ」。

「型にはまらず、他にはない体験を提供している」などとして今回新たに「１ミシュランキー」に選ばれました。

１泊１部屋のお値段は２食付きで１４万円から。

敷地内には去年、世界で最も美しい美術館としてベルサイユ賞に輝いた下瀬美術館もあります。

「ミシュランキー」とはレストランにおける「星」のように、特に優れたサービスや独自性を持つホテルに与えられる新たな指標で、去年初めて発表されました。

評価は３段階で行われ、「３ミシュランキー」が最も高い評価となります。

県内では去年「人々の目を引くデザインや建築などが特別な場所や空間を演出している」などとして廿日市市の「石亭」が「２ミシュランキー」に、尾道市の宿泊施設２つが「１ミシュランキー」に選ばれていました。

今回、新たに選ばれた「Ｓｉｍｏｓｅ Ａｒｔ Ｇａｒｄｅｎ Ｖｉｌｌａ」は「このミシュランキーを誇りに、お客様におもてなしの心でより良いサービスを提供していきたい」とコメントしています。