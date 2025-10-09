地上４０ｍの空中で食事！？柵なしでスリリングだが…大阪の絶景を楽しめるレストラン「Ｄｉｎｎｅｒ ｉｎ ｔｈｅ Ｓｋｙ ＯＳＡＫＡ」　１０月１０日〜１２月２８日

地上４０ｍの空中レストランが大阪でオープンします。ＭＢＳ河西美帆アナウンサーが一足先に体験してきました。



クレーンで吊り上げられた「Ｄｉｎｎｅｒ ｉｎ ｔｈｅ Ｓｋｙ ＯＳＡＫＡ」（大阪市西区）。空中で絶景と食事を楽しめる期間限定のレストランです。安全ベルトで体を固定してさっそく上空に上がります。



（河西美帆アナウンサー）「ちょっとずつ緊張感が高まっていきますね。足元が浮いているんですよ。怖い」





防護ネットも柵もないスリリングな空中レストラン。地上４０ｍ、ビル１０階ほどの高さまで上昇すると…（空中レストランのスタッフ）「大阪の景色を一望できます。梅田スカイビルが見えます。京セラドーム大阪もご覧いただけます」風もダイレクトに感じる空中レストランです。絶景のもとでアルコールやソフトドリンクが飲み放題。手でとって食べられる６種類の料理が並びます。（河西美帆アナウンサー）「いただきます。柔らかい。お酒にあてにちょうどいい味の濃さです」最大２２人が同時に着席でき、同乗するスタッフがサービスを提供します。ものが落下する危険に備えてゴンドラの周囲は立ち入り禁止にする配慮も。さらに…（スタッフ）「椅子が左右に動いたり、リクライニングできたりするんです」（河西アナ）「わー！真下は見ていられないけど、景色はすごくいいです。開放的」エキサイティングな体験もできる空中レストランは１回約３０分（１日６回）、料理と飲み放題がついて１人２万２０００円〜です。（株式会社ノット 尾川拓也さん）「新たな大阪のエンターテインメントコンテンツとして盛り上げたい。夕方になるとサンセットがきれいですし、夜は梅田の街の夜景をぜひ楽しんでほしいです」空中レストランは期間限定で、１０月１０日から１２月２８日までです。