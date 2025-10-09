µÚÀî¸÷Çî¡¢²¦»ÒÍÍ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¢¤ë¡Ö50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤ê°Õ¼±Åª¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥µÚÀî¸÷Çî¡Ê55¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡Ê12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§30¡ËÂè1ÏÃ´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¡õ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£¶¦±é¤¹¤ë¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê37¡Ë¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ê15¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤êÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥é¥¥é¥¹¥Þ¥¤¥ë¡ª¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¥ß¥Ã¥Á¡¼¡õ¼ê±ÛÍ´Ìé
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡È¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡É¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£µÚÀî¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¡¢¼ê±Û¤ÏÃæ³Ø¶µ»Õ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎºîÅÄº÷¤ò±é¤¸¤ë¡£15ºÐ¤Î¥È¡¼¥è¥³Ãæ³ØÀ¸¡¦Æï¤Û¤¿¤ë¡ÊÇòÄ»¡Ë¤¬¡¢2¿Í¤ÎÎøÊª¸ì¤ò¤«¤Íð¤¹¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÏ¯¤é¤«¤Ç´ðËÜ³§¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤¿¤Þ¤ËËÍ¤¬¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤8»þ´Ö°Ê¾åÆ¯¤¯¤È¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢12»þ´ÖÄ¶¤¨¤ë¤ÈÌÛ¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¼ê±Û¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â²¦»ÒÍÍ¤Ç¤¹¡ª¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¼ê±Û¤Ï¡¢µÚÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë·ä¤Î¤Ê¤¤²¦»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ï¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤ó¤ÞÁÇ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤«¤Ç¡Ø¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿ÍÜ¿£¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈË½Ïª¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÚÀî¤Ï¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥ó¤Î»þ¤È¥ª¥Õ¤Î»þ¤¬¤¢¤ë¡£50Âæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤ê°Õ¼±Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£ÆÃ¤Ëº£ºî¤Ç¸¼°ì¤ò±é¤¸¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥Á¡¼¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤Ç¤¹¤«¡¢¥ß¥Ã¥Á¡¼¤Ã¤Æ¡©¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤¤¤Ä¤â¤Î´¶³Ð¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
