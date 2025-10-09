俳優の及川光博（55）が9日、都内で日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜後10・30、12日スタート）の第1話完成披露試写会に出席。初共演したタレントの手越祐也の凄さを伝えた。

会場後方から客席を通って登場。「ハーイ！ミッチーです！さぁ、みんなで呼んでみよう。ミッチー！」と元気にあいさつ。観客も「ミッチー！」と声をそろえ、“及川ワールド”に包まれた。

共演の手越祐也、白鳥玉季も登壇。笑いが絶えない3人の軽快な掛け合いが、出演者同士の関係の良さを感じさせた。

常に明るいイメージの及川だが、長時間の撮影ではぐったりしたり、暑さにやられたり。「8時間以上働くとぐったりします。12時間を超えるともう黙ります」意外な一面も。

同作で7年ぶりのドラマ出演を果たす手越とは、初共演。自分にはない「恐ろしいくらいのバイタリティ」を感じたという。「早く撮影が終わった日とかゆっくり休めばいいのにそっからジムに行ったり。音楽活動も盛んで。めちゃめちゃアクティブなんですよ。時間を無駄にしない」と舌を巻いた。

同作は、さまざまな偏見の中で生きる“社会のすみっこ”にいる人々が愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。12日より放送される。

作品の面白さやチームワークの良さを視聴者に楽しんでもらい「とにかく無事に笑顔でクランクアップの日を迎えられますよう、皆さんで応援よろしくお願いします」と呼びかけた。