¡¡À¾Éð¤Ï9Æü¡¢À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤¬2Ç¯ÌÜ¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÍèµ¨¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹õÅÄÅ¯»Ë¥³¡¼¥Á¤¬2·³¤«¤é1·³¤ÎÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝÃ´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ú1·³¡Û´ÆÆÄ¡¡À¾¸ýÊ¸Ìé¡Ê53¡Ë¡áÎ©ÀµÂç¡¡ÇØÈÖ¹æ74¢¦¥Ø¥Ã¥É¡¡Ä»±ÛÍµ²ð¡Ê54¡Ë¡áÌÀÂç¡¡91¢¦Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¡¡ËÅÄÀ¶¡Ê54¡Ë¡áÆ±ÊþÂç¡¡81¢¦Åê¼ê¡¡ÂçÀÐÃ£Ìé¡Ê37¡Ë¡áÁáÂç¡¡95¢¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¡ÃæÅÄ¾ÍÂ¿¡Ê35¡Ë¡áÌÄÌç¹©¹â¡¡96¢¦Ìî¼ê¥Á¡¼¥Õ·óÂÇ·â¡¡¿Î»ÖÉÒµ×¡Ê54¡Ë¡áÁáÂç¡¡78¢¦ÂÇ·â¡¡Î©²ÖµÁ²È¡Ê66¡Ë¡áÌøÀî¾¦¹â¡¡83¢¦ÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¡¡¹õÅÄÅ¯»Ë¡Ê50¡Ë¡áÂ¼Ìî¹©¹â¡¡87¢¦³°Ìî¼éÈ÷ÁöÎÝ¡¡·§ÂåÀ»¿Í¡Ê36¡Ë¡áº£¼£À¾¹â¡¡84