¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛËÌÂ¼Ç«¡¹¤¬à½Üá¤ËÆÍÆþ¡ÖÄ´À°¤ÎÀµ²ò¤ò¡Ä¡£²Æ¤è¤ê¤ÏÎÃ¤·¤¤Êý¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£µÀï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¡×¤¬£±£°Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ËÌÂ¼Ç«¡¹¡Ê£²£´¡áÄ¹ºê¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿£³£³¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£³£°¡ó¤âÁ°²ó¡¢´ÖÌî·óÎé¤¬¿¤Ó¤òÃæ¿´¤Ë¾å°Ìµé¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ½à£Ö¡£ÆÃ·±¸å¤Ï¡ÖÂ¤È¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾è¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÏÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¤Ç¾è¤ê¿´ÃÏ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£°ì²óÈùÄ´À°¤À¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÁ°¸¡¤È¤·¤Æ¤Ï¹ç³ÊÅÀ¤Î´¶¿¨¤À¡£
¡¡Á°Àá¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÂçÂ¼¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥½Ð¡£Í¥¾¡Àï¤â£¶¹æÄú¤Ê¤¬¤é£³Ãå¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¼«¿È¤Ç¤â¹¥Ä´¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÄ´À°¤ÎÊý¤ÏºÇ¶á¤ÏÀµ²ò¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë²Æ¤è¤ê¤ÏÎÃ¤·¤¤Êý¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¨Àá¤ÎÊÑ²½¤òµó¤²¤ë¡£ÆÀ°Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¡Öº£Àá¤âÍ¥½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£