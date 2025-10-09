天皇陛下の使いを迎える神事「勅祭（ちょくさい）」が9日、1300年以上の歴史がある福岡市東区の香椎宮で執り行われました。香椎宮の勅祭は10年に一回のことで、参道に多くの人が詰めかけたほか、ことし初めてライブ配信も行われました。

福岡市東区の香椎宮です。



去年、創建1300年を迎えた長い歴史を持つ神社では行列ができていました。列の先頭では、御朱印やお守りを受け取っていました。なぜ多くの人が列をつくっていたのかというと。

■訪れた人

「限定御朱印です。」



手にしていたのは、10年に一回の神事「勅祭」を記念した御朱印です。



「勅祭」とは、天皇陛下の使い＝勅使（ちょくし）を迎え、国の平和と国民の幸せを祈る皇室ゆかりの格式高い行事です。9日午前、香椎宮で執り行われました。

■小川ひとみアナウンサー

「装束を身にまとった勅使が今、香椎宮に入りました。」



伝統の装束に身を包んだ勅使が、天皇陛下からのお供え物「御幣物（ごへいもつ）」とともに本殿へと向かいました。



「勅祭」が執り行われる神社は「勅祭社」といわれ、全国にわずか16社です。九州では香椎宮と、大分の宇佐神宮の2社しかありません。

■小川アナウンサー

「門が閉じられました。これから本殿で祭典が執り行われます。」



閉じられた本殿で行われる神事は、一般参拝者は直接見ることができません。そのため、香椎宮では今回、初めてYouTubeなどでライブ配信を行いました。



香椎宮で「勅祭」が執り行われた最も古い記録は、今から1200年以上前の奈良時代のことです。その後、鎌倉時代末期から長らく途絶えましたが、江戸時代に再興し今回で110回目とされています。

今回の神事では、香椎宮のご神木「綾杉」を題材にした「綾杉舞（あやすぎのまい）」が初めて奉納されました。



そして、午前11時半ごろ。



■小川アナウンサー

「門が開き、勅使が出てきました。」



■訪れた人

「大事にしていかないといけないお宮だと常々思っていたのですが、それをひしと感じて。すごく貴重な体験でした。10年に1回ですので。」

「2度目ですが、今回が最後かなと思ってきました。（10年後は）85歳です。来られたらいいなと思います。」



厳かに執り行われた10年に一回の神事。次の「勅祭」は、2035年の予定です。