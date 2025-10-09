欧州株　まちまちの動き、英株軟調も独株は堅調　米株先物は小動き
東京時間19:14現在
英ＦＴＳＥ100　 9507.79（-41.08　-0.43%）
独ＤＡＸ　　24690.56（+93.43　+0.38%）
仏ＣＡＣ40　 8072.78（+12.65　+0.16%）
スイスＳＭＩ　 12630.43（-17.68　-0.14%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:14現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46889.00（+22.00　+0.05%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6801.25（0.00　0.00%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25326.50（-4.50　-0.02%）