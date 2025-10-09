欧州株 まちまちの動き、英株軟調も独株は堅調 米株先物は小動き
東京時間19:14現在
英ＦＴＳＥ100 9507.79（-41.08 -0.43%）
独ＤＡＸ 24690.56（+93.43 +0.38%）
仏ＣＡＣ40 8072.78（+12.65 +0.16%）
スイスＳＭＩ 12630.43（-17.68 -0.14%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:14現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46889.00（+22.00 +0.05%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6801.25（0.00 0.00%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25326.50（-4.50 -0.02%）
