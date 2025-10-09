メイプル超合金・安藤なつ、真っ赤な衣装で登場「相方のコスプレです」 堀田茜もレッドで統一
お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつ、俳優の堀田茜が9日、都内で行われた映画『トロン：アレス』（10月10日から日米同時公開）のジャパンプレミアに登壇。内田真礼と石川界人は、先月30日の結婚発表後初の公の場に夫婦そろって登場した。
【全身ショット】二の腕すらり、真っ赤なワンピで堀田茜
2人は作品にあわせた赤い衣装で登場。真っ赤なカズレーザーが横にいるがお株を奪うような姿となった安藤は「そろそろハロウィンということで。相方のコスプレをしてきました」とボケて笑わせた。「『トロン：アレス』を意識して赤にしました」と改めて意味合いを説明し、石川から「ハロウィンにしても早すぎますしね」とツッコまれていた。
1982年に公開された映画『トロン』から始まるシリーズの最新作。『トロン：アレス』では、デジタル世界の“超高度AIプログラム”が、現実世界へと襲来する――。現実世界でAIプログラムの実体化に成功し、開発された人型AIアレス。“彼”は圧倒的な力とスピード、優れた知能を持ち、倒れても何度でも再生可能という、まさに最強のAI兵士だった。制御不能となったAIたちは暴走を始め、デジタル世界が現実世界を侵食していく。そして、現実世界で“人間”を知ったアレスにもある異変が起きる。果たしてアレスは人類の救世主となるのか、それとも…。諏訪部はアレス役、内田はイヴ役、石川はジュリアン・ディリンジャー役の日本語版声優を担当する。
イベントにはこのほか、諏訪部順一、田村睦心、ダンディ坂野も参加した。
