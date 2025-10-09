諏訪部順一、内田真礼＆石川界人夫妻に結婚祝い 共演作が10日封切りで「追い風吹いてます！」
声優の諏訪部順一、内田真礼（35）、石川界人（31）が9日、都内で行われた映画『トロン：アレス』（10月10日から日米同時公開）のジャパンプレミアに登壇。内田と石川は、先月30日の結婚発表後初の公の場に夫婦そろって登場した。
【動画】内田真礼＆石川界人、夫婦揃って結婚後初公の場！薬指には指輪がキラリ＆ノロケっぷりに諏訪部順一が嘆き
内田と石川の左手薬指には指輪が輝くなど、仲睦まじい様子。冒頭で祝福されると諏訪部が「ありがとうございます」と感謝する小ボケを入れて笑わせた。夫婦で公の場に出るのは初めてで、諏訪部は「初めての共同作業で」とにやりとし、心境について石川は「あまり僕らイベントで緊張することないんですけれども、さすがに直前まで『緊張するね』という話をずっとしておりまして」と照れ笑い。石川は「作中では敵対するような関係性ではあるんですけれども、僕らの方は仲良くやらせてもらっています」とアピールすると内田は「恥ずかしい！」と赤面していた。
また、2人の結婚について知らなかったという諏訪部は「早く言ってよ！これの収録の時は全く言ってなかった。びっくりしました」と苦笑い。「さっきお祝いをあげました」と笑顔で報告。石川は「いただきました。ありがとうございます！」と感謝し、諏訪部は「追い風吹いてます！」とヒットの予感を感じていた。
内田と石川は書面を通じて先月30日に「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と発表。「これまで芸能活動を続けてこられたのは日頃より応援してくださるファンの皆さまそして支えてくださる関係者の皆さまのおかげだと改めて深く感謝しております」とつづった。「皆さまからいただいた温かいご声援に支えられ今日まで歩んでくることができました。同じく芸能の世界で活動している身であり互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です」と伝え「ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思いこのたび結婚という形で新たな一歩を踏み出すこととなりました」と記した。
最後は「新たな人生の節目を迎えるにあたりこれまで以上に責任感を持ち人間としても表現者としても成長していけるよう努めてまいります」と決意を新たにし「結婚生活を通じてより豊かな経験や感性を育み今後の活動に活かしていきたいと考えております。未熟な二人ではございますが今後とも変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。そして二人をどうか温かく見守っていただけましたら幸いです」と結んでいた。
内田は、アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』神崎蘭子役、『中二病でも恋がしたい！』小鳥遊六花役などで知られる人気声優で、実弟は声優の内田雄馬。石川は『僕のヒーローアカデミア』飯田天哉役、『盾の勇者の成り上がり』岩谷尚文役、『青春ブタ野郎』シリーズの梓川咲太役などで知られる。
1982年に公開された映画『トロン』から始まるシリーズの最新作。『トロン：アレス』では、デジタル世界の“超高度AIプログラム”が、現実世界へと襲来する――。現実世界でAIプログラムの実体化に成功し、開発された人型AIアレス。“彼”は圧倒的な力とスピード、優れた知能を持ち、倒れても何度でも再生可能という、まさに最強のAI兵士だった。制御不能となったAIたちは暴走を始め、デジタル世界が現実世界を侵食していく。そして、現実世界で“人間”を知ったアレスにもある異変が起きる。果たしてアレスは人類の救世主となるのか、それとも…。諏訪部はアレス役、内田はイヴ役、石川はジュリアン・ディリンジャー役の日本語版声優を担当する。
イベントには、田村睦心、ダンディ坂野、安藤なつ（メイプル超合金）、堀田茜も参加した。
