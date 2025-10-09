タレントの手越祐也（３７）が９日、都内で１０月期の日本テレビ系ドラマ「ぼくたちん家」（１２日スタート。日曜、後１０・３０）の第１話完成披露試写会のトークイベントに、主演する及川光博（５５）、ヒロイン役の白鳥玉季（１５）と登壇した。

ドラマ出演が７年ぶりとなる手越は、ゲイ役として及川の恋人役を務める。試写会前のトークイベントでは、及川が「はーい！ミッチーです！みんなで呼んでみよう！」といきなり呼びかけ、観客が「ミッチー！」と元気よく応えた。続いて手越も「さあ！みんなで呼んでみよう！せーの！」とあおり、「ゆうやー！」とコールを受けた。最後に白鳥も及川に促され、「たまちゃーん！」と呼ばれ、及川が「素晴らしいチームワークでしたね。練習したみたいだったね」とニヤリ。「お客さまを目の前にしたらミッチースイッチ入りました」と楽しげだった。

撮影の裏話を聞かれると、及川が「雰囲気は朗らかですね、基本みんな笑ってます。たまに僕がぐったりしてます」と明かし、「大体８時間以上働くとぐったりします。１２時間超えるともう黙りますね」と笑わせた。これには手越も「『いつでも王子様ですよ』って言いたいんですけど、そんな（ぐったりする）瞬間よく見てますね〜」とニヤリ。「最近でこそ気温も落ち着いてきましたけど、クランクイン直後は３５度とかの中のロケもあった。段々木陰にミッチーが消えていくんですよ。『あれ、ミッチーは？』って言ったら遠めですんっている」と暴露。及川が「好きな二字熟語は『冷房』です」と締めくくって笑わせた。

今作は及川が演じる、不器用だが情に厚く、恋のために家を買おうとする５０歳のゲイ・波多野玄一が、ある日偶然、「恋なんていらない」という人生も恋も冷め切ったクールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）と出会い、人生が動き出す物語。白鳥は２人の前に出現する、“トー横”に入り浸る１５歳の訳アリ少女・楠ほたるを演じる。