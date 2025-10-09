フィギュアスケート女子で１０年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央さんが９日、東京・立川市の「ＭＡＯ ＲＩＮＫ ＴＡＣＨＩＫＡＷＡ ＴＡＣＨＩＨＩ」で自身がコーチを務める「木下ＭＡＯアカデミー」の練習を公開した。

８月１日に開講し、約２カ月がたつ。アカデミーでは、約７０人から選考した１２人の生徒が浅田さんの指導を受けている。浅田さんは「毎日大変やりがいを感じている。できるだけ一人一人を確認してレッスンできるように心がけている。成長が見られる時がとても楽しい」と充実感を漂わせた。

９月２５日の３５歳の誕生日には、生徒から、ケーキや花束、手紙を送られ「これ以上ない幸せを感じた」と笑顔。「お手紙の中には『金メダルを取って先生の首にかけて恩返しをしたい』とか、『先生をオリンピックに連れて行ってあげたい』とか、そういったメッセージも入っていたのでとてもうれしかった」と心温まるエピソードを明かした。

生徒たちの頑張りが力になる。「毎日生徒さんは一生懸命練習している。今後も変わらず、１３０％、私も一生懸命頑張っていく。長い目で見て、生徒さんたちの目標や夢に少しでも力になれるように頑張っていきたい」と力を込めた。