声優の石川界人（３１）と内田真礼（まあや＝３５）夫妻が９日、都内で、米映画「トロン：アレス」（１０日公開）のジャパンプレミアに出席。９月３０日に結婚を報告して以来、夫妻そろって初のイベント出演となった。今作はＳＦ映画「トロン」シリーズの第三作目で、二人は日本語吹き替え版で夫婦共演を果たした。

隣同士で並んだ夫妻の左手薬指には、指輪がキラリ。お互いの名前が紹介された後、司会から「吹き替えキャストの近況としてはうれしいニュースがありました」と話題が振られると、会場は温かい拍手に包まれた。大勢の観客から祝福され、夫妻は「ありがとうございます」と照れていた。

夫妻は結婚後初の公の場だけに、先輩声優の諏訪部順一は「初めての共同作業」とニヤニヤ。石川は「作中では敵対する役だけど、僕らの方は仲良くさせていただいて」とのろけると、内田は「恥ずかしい！」と顔に手を当てて赤面。収録時は二人の関係を知らなかったという諏訪部は「早く言ってよ！って感じでした。驚きました」としつつ、公開前に話題が舞い込んで「追い風吹いています！」と喜んでいた。

イベントには、ダンディ坂野、安藤なつ、堀田茜、田村睦心も出席した。