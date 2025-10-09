旦那さんに愛されている奥さんは、いつ見ても幸せそうなオーラが出ています。しかし、その幸せは永遠に続くわけではありません。ある日突然、裏切られることもあるようで……。

今回は、愛妻家の夫が7年以上も妻を裏切り続けていた話をご紹介いたします。

不倫をしていた

「夫とは結婚して7年、大きな喧嘩もなく自他ともに認める愛妻家で、私のことを大切にしてくれていました。子どもにもたくさん愛を注いでくれて、本当にこの人と結婚してよかったと思っていたんです。でもそんな夫が不倫をしていたと知ったとき、すべてが崩れ落ちましたね。しかも衝撃だったのが結婚する前から関係があったみたいで、途中別れたりもしたらしいけど、7年以上裏切られていたということ……。悲しみや怒りというより、意味がわからなすぎて、状況を受け入れるのに時間がかかりました。夫は謝罪してくれたけど、愛妻家だと思っていた分、裏切られたことの絶望が大きすぎて、許すことはできませんでした」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 愛妻家の夫に裏切られた悲しみは計り知れません。いい人そうに見えて、実は裏ではゲスいことをしている人って案外多いのかもしれないですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。