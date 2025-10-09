念願叶ったFW上田綺世、背番号9→18変更の舞台裏「ずっとお願いしていた」「引退するまで一番特別な番号」
10月シリーズで「背番号18」を着けることが決まった日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)が9日の練習後、報道陣の取材に応じ、エースストライカーの背番号とされる「9番」から変更した経緯を明かした。
上田にとって18番は、何よりも「特別な番号」だった。
「9番はチームにとって意味のある番号であって、その責務を果たすためにやってきたけど、僕にとって意味があるのは18番」。そのルーツは幼少期。サッカーを始めるきっかけとなった父親が、元ドイツ代表ユルゲン・クリンスマン氏への憧れから18番を背負ってプレーしていたことだった。
「父はクリンスマンが好きで18番を着けていたんですけど、僕はクリンスマンを詳しくは知らない。ただ自分がサッカーを始めたきっかけが父に憧れてサッカーを始めたというところで、サッカーを始めてからずっと父の真似をして18番を着けてきた。海外でプレーするようになって、代表でもプレーする今だからこそ、そこにこだわり続けたいと思っています」
プロ入り直前の法政大3年時、鹿島アントラーズでの3〜4年目、U-24日本代表のエースとして参加した東京五輪。キャリアの節目で18番を背負ってきた。日本代表では21番を背負ったカタールW杯後、ストライカーのエースナンバーとされる9番を託されたが、その栄誉を前向きには捉えつつも、変更の機会は常にうかがっていた。
「アジア予選が始まる時からずっとお願いしていたんですけど、番号を変えるのはそんなに簡単なことではない。9番を代表側からもらって、そこは自分の中でもリスペクトを感じて、その番号に添えるような活躍を責任を持ってしないといけないと思っていた。そして予選が終わってようやく自分の欲しかった番号がもらえて、それを国と一緒に背負って戦えるというのはすごく僕にとって特別です」
そのこだわりは日本代表に限った話ではなく、これまでの所属クラブでも同様だった。
「立場がどうとかで言っていたわけではなく、ずっとお願いをしていた。今のクラブ(フェイエノールト)でも、セルクル(・ブルージュ)でもそう。たまたま18番を着けている選手がいて、着けられない状態なので今はクラブで9番を着けているし、セルクルの時は36番を着けていた。鹿島の頃もセルジーニョがいて、そこにはリスペクトをして僕が36番を着けて、いなくなって僕が18番をもらった。本当は海外でもずっと着けたいし、代表でもずっと着けたかった。それをようやく受け入れてもらえるタイミングが来た」
幼少期から特別であり続けた18番。ただ、幼少期からの努力が実って日本のエースと称されるようになり、欧州の第一線でも活躍できるストライカーになったからこそ、その強いこだわりにいっそう意味があると感じているようだ。
「僕はあまり一桁とかいわゆるいい番号にずっと興味がなくて、18番を着けてサッカーをしてきたのも、父を追いかけてきたのもそうだし、父とサッカーをしてきたというのも、今だからこだわることに意味があると思う。引退するまで僕にとって一番特別だし、いい番号だと自分の中では思っています」。この日、上田は一つ一つの質問に終始熱を込め、18番への愛着を語っていた。
10日のパラグアイ戦はそんな特別な番号を背負って挑む初陣。オランダ現地紙ではハムストリングの負傷を抱えていると報じられていたが、「ケガはしていない」ときっぱりと口にし、「いい準備をするだけ」と出場に前向きな姿勢を示した。
とはいえ、試合に向き合う姿勢はこれまでと変わりはない。
所属先のフェイエノールトでは開幕8試合8ゴールと絶好調を続け、エール・ディビジの得点ランキングトップを独走しているものの、「2年間いろいろと積み重ねてきた結果が数字でようやく出ていると思います」とサラリと語った上田。反対に日本代表ではチームとして2試合無得点が続いているが、悪い流れを過度に意識するつもりはないようだ。
「僕らは毎試合勝つためにやっているし、そのために僕は点を取るポジションで、点を取るために僕も全力でやっているので、そういう記録(2試合無得点)よりも、次の試合がどういう相手で、どういうディフェンスラインで、僕らがどういうふうに崩していくかを点を取るために考えて、それを結果に結びつける作業を毎回やっている。それがなかなか結果に結びついていない状態だけど、それが3試合続くということは別に考えていなくて、より多く、1点でも多く取ってチームを助けるのが僕の仕事だと思う」。日本のエースを担う者として、託された仕事を全うする構えだ。
(取材・文 竹内達也)
