久保&前田が別調整でシャドーも手薄に…南野拓実「シャドーはウイングの選手との関係性がカギ」
手薄になったシャドーのポジションで攻撃を牽引する役割が期待される。日本代表MF南野拓実(モナコ)は「前回の合宿は1分け1敗で勝ってない。今回はホームだし、勝ちにこだわりたい」と、9月のアメリカ遠征でメキシコと0-0で引き分け、アメリカに0-2で敗れた結果も踏まえ、10日のパラグアイ戦(パナスタ)、14日のブラジル戦(味スタ)と続く南米2連戦へ必勝を誓った。
日本代表はこの日、試合会場のパナソニックスタジアム吹田で前日練習を行ったが、左足首を痛めているMF久保建英に加え、FW前田大然も左足に張りがあるため全体練習に参加しなかった。MF遠藤航、MF守田英正不在でボランチも手薄な中、MF鎌田大地がポジションを下げるとなると、アジア最終予選でシャドーの主軸を担ってきた選手は南野一人になる。
2シャドーの“相方候補”もMF伊東純也やMF中村敬斗ら本職はサイドの選手となりそうな中、南野は「(堂安)律も(伊東)純也くんも(中村)敬斗も特徴が違うし、お互いの良さを出すことが重要」と指摘。「僕はシャドーをずっとやっているけど、ウイングの選手との関係性がカギだと思っている。もちろんストライカーとの関係性は常に意識しているけど、攻撃に厚みを持たせるためにも(ウイングバックとの関係が)カギだと思う」と、攻撃で意識していることを明かした。
ウイングバックのポジションでは、MF三笘薫がケガで不在だが、今回招集されているメンバーでもMF堂安律や伊東、中村、MF相馬勇紀、MF斉藤光毅ら個の力に長けたアタッカーが多く、DF望月ヘンリー海輝という異なる特徴を持った選手もいる。南野は「ウイングに強力な選手がいる。そこを強みにしたいし、バリエーションある攻撃をパラグアイやブラジルといった高いレベルの相手に見せていきたい」と、周囲との連係を高めながら9月シリーズで奪えなかったゴールと勝利を目指すつもりだ。
(取材・文 西山紘平)
日本代表はこの日、試合会場のパナソニックスタジアム吹田で前日練習を行ったが、左足首を痛めているMF久保建英に加え、FW前田大然も左足に張りがあるため全体練習に参加しなかった。MF遠藤航、MF守田英正不在でボランチも手薄な中、MF鎌田大地がポジションを下げるとなると、アジア最終予選でシャドーの主軸を担ってきた選手は南野一人になる。
ウイングバックのポジションでは、MF三笘薫がケガで不在だが、今回招集されているメンバーでもMF堂安律や伊東、中村、MF相馬勇紀、MF斉藤光毅ら個の力に長けたアタッカーが多く、DF望月ヘンリー海輝という異なる特徴を持った選手もいる。南野は「ウイングに強力な選手がいる。そこを強みにしたいし、バリエーションある攻撃をパラグアイやブラジルといった高いレベルの相手に見せていきたい」と、周囲との連係を高めながら9月シリーズで奪えなかったゴールと勝利を目指すつもりだ。
(取材・文 西山紘平)