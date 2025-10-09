「今日測ったら190あった」U-16日本代表の長身MF井内庸介(名古屋U-18)は苦手のヘディングも磨いて“動けるボランチ”へ
「今日測ったら190あったので、もう(大台に)乗りそうです」。名古屋グランパスU-18の長身MF井内庸介(1年)は苦手だというヘディングを磨きながら、アジリティ能力を高めて絶対的なボランチを目指す。
井内は2月のU-16日本代表ポルトガル遠征メンバーに選出されたものの「自分の中で課題が多く見つかった遠征だった」と振り返る。以降は代表から離れており、今回がおよそ8か月ぶりの代表復帰になった。
「アジリティのところだったり、そもそものベースのところでついていけないところがあったので、この半年間は自分のフィジカルに目を向けようとしていて、筋トレも含めて肉体改造は重点的に取り組んできました。今回の遠征では取り組んできたことがしっかり発揮できればいいなというのと、また新しい課題を見つけたいなと意気込んでいます」
日本サッカー協会(JFA)の資料では189cmの登録となっているが、「今最後にぐっと伸びている感じです」。活動初日の8日の計測では190cmに到達していたようで、日本で希少な大型ボランチが大きな強みだと自覚するとともに、空中戦では負けてはいけない責任感も感じている様子だ。
ただヘディングは「あまり得意じゃない」と苦笑い。ヘディングシュートでの得点力を高めればチームとしても個人としても大きな武器になることは間違いなく、「今頑張って磨いています」と改善に取り組んでいる。
その上で井内は191cmのスペイン代表MFロドリの名前を挙げながら、「世界を見ると身長の大きさは関係なしに動ける選手がすごい出てきているので、今の時代で身長が大きくて動けないというのは言い訳にならない」と強調。アジリティは前回の代表活動を経て取り組んできたところだが、「より運動量も増やして1対1に絶対負けないボランチになれることができれば」と力を込めた。
また、井内は名古屋U-18でセンターバックとしても出場しており「両方できるのは一つ武器になってくると思う」と話す。U-16日本代表は今回から3バックにチャレンジする予定のため、継続選出組の立ち位置も変わってくるはずだ。複数のポジションを務められる井内は来年のU17アジアカップとU-17ワールドカップに向け、まずは今回のウズベキスタン遠征でアピールする。
(取材・文 加藤直岐)
井内は2月のU-16日本代表ポルトガル遠征メンバーに選出されたものの「自分の中で課題が多く見つかった遠征だった」と振り返る。以降は代表から離れており、今回がおよそ8か月ぶりの代表復帰になった。
日本サッカー協会(JFA)の資料では189cmの登録となっているが、「今最後にぐっと伸びている感じです」。活動初日の8日の計測では190cmに到達していたようで、日本で希少な大型ボランチが大きな強みだと自覚するとともに、空中戦では負けてはいけない責任感も感じている様子だ。
ただヘディングは「あまり得意じゃない」と苦笑い。ヘディングシュートでの得点力を高めればチームとしても個人としても大きな武器になることは間違いなく、「今頑張って磨いています」と改善に取り組んでいる。
その上で井内は191cmのスペイン代表MFロドリの名前を挙げながら、「世界を見ると身長の大きさは関係なしに動ける選手がすごい出てきているので、今の時代で身長が大きくて動けないというのは言い訳にならない」と強調。アジリティは前回の代表活動を経て取り組んできたところだが、「より運動量も増やして1対1に絶対負けないボランチになれることができれば」と力を込めた。
また、井内は名古屋U-18でセンターバックとしても出場しており「両方できるのは一つ武器になってくると思う」と話す。U-16日本代表は今回から3バックにチャレンジする予定のため、継続選出組の立ち位置も変わってくるはずだ。複数のポジションを務められる井内は来年のU17アジアカップとU-17ワールドカップに向け、まずは今回のウズベキスタン遠征でアピールする。
(取材・文 加藤直岐)