勝てた試合、いや、勝っていなければおかしい試合だっただろう。

Ｕ−20日本代表は、Ｕ−20ワールドカップのグループリーグを３連勝で首位通過。これ以上ない成果を残し、勢いに乗ってラウンド16のフランス戦に臨んだはずだった。

ところが、０−０のまま延長戦に突入した一戦は、PK戦突入目前の延長後半120＋３分、ゴール前の混戦のなかで起きた反則（ハンド）によって与えたPKを決められ、０−１で敗れた。



Ｕ−20ワールドカップのラウンド16、日本はフランスを圧倒していたが... photo by Buda Mendes-FIFA/FIFA via Getty Images



「数多くのチャンスを作ったなかで、（ゴールを）決められなかった。僕の責任かなと思う」

MF佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）がそう語ったように、日本は明らかにフランスを上回る数のチャンスを作っていた。だが、敗戦の責任を自らに課す佐藤のみならず、FW神田奏真（川崎フロンターレ）が、MF石井久継（湘南ベルマーレ）が、MF齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）が、MF横山夢樹（FC今治）が、決めるべきところで決めておかなければ、相応の報いを受けることになる。それがサッカーの怖さである。

試合は、序盤こそボール保持率で上回るフランスが優勢に試合を進めたものの、前半15分をすぎたあたりから、一方的と言っていいほどの日本ペースとなった。

多くのチャンスを作り出し、次々に決定的なシュートを放つも、相手GKばかりか、クロスバーやポストにも防がれ、なかなかゴールネットを揺らせない。こうなると、逆に攻勢であるがゆえの嫌な流れになるのが、サッカーという競技の常である。

「僕個人の意見としては」

そう前置きして、試合を振り返ったのは、ボランチの大関友翔（川崎フロンターレ）である。

「いい形で試合ができているにもかかわらず、あと一歩のところ（でゴールを決まらない）ということで、逆にネガティブな感情を持ってしまい、最後の冷静さを欠いていたのは事実だと思う。後ろから見ていても、シュートの場面で、もう少し冷静になれるところを、強引にいく場面が目立っていた」

グループリーグでの戦いを振り返れば、日本は少ないチャンスを確実にものにして、３つの勝利を重ねてきた。しかしながら、この試合ではグループリーグから一転、次々とチャンスは作れるのに、なかなかゴールが決まらない。

結果論を承知で言えば、３連勝したグループリーグの戦いからは、明らかに潮目が変わっていた。大関が続ける。

「今まで（の試合で）は少ないチャンスをものにしてきたので、逆にチャンスが多いなかで入らないと、やっぱり今までと違うというか、少しネガティブな感情がピッチのなかに流れていた。そこは自分たちの力不足だと思う」

後半に入っても、日本ペースは変わらなかったが、同様にシュートが一向に決まらない展開もまた変わらなかった。

結局、両チームが攻め合うもノーゴールのまま延長戦に突入した試合は、それでも得点が生まれない。延長戦の試合時間も残り５分を切り、いよいよ勝負はPK戦決着かと思われた、そのときだった。

延長後半の119分、右サイドからのクロスをゴール左で拾ったフランスのFWルーカス・ミハルが、再びゴール前に送ろうとしたパスは、日本の右サイドバック梅木怜（FC今治）の左手に当たり、コースが変わった。

主審の判定はノーファール。そのままプレーは流れたが、すぐさまフランスがビデオサポートリクエスト（今大会はVARが採用されておらず、判定に疑問があった場合、チームが主審にビデオ確認をリクエストできる）。

はたして、主審がオンフィールドレビューを行なった結果、ハンドの反則が認められ、フランスにPKが与えられたのである。日本はPK戦に備え、すでに交代出場の準備をしていたPKストッパー、GK荒木琉偉（ガンバ大阪）をピッチに送り出すも、ミハルに落ちついて決められ、万事休した。

率直に言って、フランスは決して怖い相手ではなかった。

ワールドカップ優勝２回の実績を誇る世界屈指の強豪国の看板に照らせば、拍子抜けと言ってもいいくらい。組織力においても、個人能力においても、日本はまったく見劣ってはいなかった。

とはいえ、本当の世界レベルがこんなものではないことも確かである。

かつてＵ−20ワールドカップと言えば、20歳以下の世界の精鋭が集うビッグイベントであり、のちに各国のＡ代表で活躍するスター選手が数多く顔をそろえる大会だった。ところが、最近はヨーロッパのクラブの青田買いが進み、南米やアフリカの選手も若くして海を渡るケースが多くなった。

その結果、所属クラブの協力が得られず、この大会に出場できない選手が増加。今大会のフランスにしても、現時点での20歳以下のベストメンバーがそろっているとは言い難い。

この大会も、もはや本当の意味で20歳以下の世界一を決める大会とは言えなくなっているのが現状だ。

しかしだからこそ、この程度のフランスなら、コテンパンに叩きのめしてほしかった。内容的に見れば、１−０や２−０どころか、４−０や５−０のスコアで勝利し、特大のインパクトを残すことも可能だったはずである。

「こういった試合を勝たなきゃいけない。そういう相手だった」（佐藤）

日本が今後、本気で世界のトップを目指すなら、あってはならない敗戦だった。