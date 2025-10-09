宮迫博之「閉店することになりました」 母・妹も動画出演「何段階にも材料費が上がって…」
タレントの宮迫博之が9日、自身のSNSを更新。「大変残念ですが、閉店をすることになりました。今まで応援をしてくださりありがとうございました」と伝えた。
【画像】宮迫博之「閉店することになりました」と報告
YouTubeチャンネルでは「【ご報告】宮迫家に関連することで悲しいお知らせがございます」と題した動画をアップ。「今回ちょっとあの悲しいお知らせが、ご報告がございまして。実家のみやたこ、本家みやたこですよね。9月22日をもって、閉店いたしました」と明かした。
続けて「オカンと妹が、ずっと長年やってくれてましたので。ちょっと、話聞きましょう」として、母と妹も動画に登場。宮迫は「お母ちゃんが定年してから15年。実は、たこ焼き屋台をやるのが夢だったということで、連絡ありまして。お疲れ様でした」とねぎらった。
閉店の理由として、母が「どんどん何段階にも材料費が上がって。値段もやっと400円にしたところで、もう一回値上げもできないし。暑さで、お客さんもいない日が多いから、これ以上続けても回収できないやろうし」と打ち明けた。
