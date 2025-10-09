フジテレビの一連の問題を受けて自民党は9日、情報通信戦略調査会に民放連＝日本民間放送連盟と総務省の担当者を呼び、放送事業者のガバナンス＝企業統治強化のための取り組みについて説明を受けました。

冒頭、調査会の野田聖子会長は「フジテレビの事案、これは放送業界全体が学びを得て、古い体質から生まれ変わる、国民の信頼を取り戻していく意味で大変大切なことだ」と述べました。

民放連は早河洋会長が出席し、9月18日に公表した「民間放送ガバナンス指針」を軸とする強化策の素案を説明しました。素案では、民放連の定款を変更して会員社のガバナンス向上にかかわる活動の実施を明記したり、外部の専門家を議長、在京キー局の社長らをメンバーとする「ガバナンス検証審議会」を設置して、会員社に不祥事が発生した際に是正措置の策定を求めるなどとしています。

一方、総務省は、6月に発足した放送事業者のガバナンス確保に関する有識者会議での議論の状況を説明しました。

調査会に出席した議員からは、民放連に対して、内部通報制度の実際の整備状況や、会員社によるガバナンス順守の具体的な検証方法などについて質問がありました。また総務省に対しては、放送免許更新の際コンプライアンス順守も判断基準に入れるべきではないか、などの意見が出されました。

自民党は今後も民放連の取り組みと有識者会議の議論を注視し、必要に応じて報告を求めることにしています。