白鳥おじさんも始動「心ウキウキ」瓢湖に冬の使者･ハクチョウが飛来【新潟･阿賀野市】
阿賀野市の瓢湖に冬の使者『ハクチョウ』が飛来し、エサやりをする『白鳥おじさん』も活動を始めました。
「こいこーい！！」
独特な声を上げながらエサをまくのが『白鳥おじさん』です。7日に57羽のハクチョウが今シーズン初飛来したのを受け、9日から活動を開始しました。
■三代目白鳥おじさん 齋藤功さん
「今年もハクチョウシーズンが始まったと思いましたね。心ウキウキというかワクワクしています。今年1年間心を込めてハクチョウたちに接していきたい。」
9日朝は約400羽が確認され、訪れた観光客を楽しませました。
■群馬から
「きれいだと思います。優雅。」
「遠いシベリアから長い距離を飛んできて素晴らしいなと思います。いつまでもこの自然がこのままいてくれたらいい。」
11月中旬～下旬の間に5000羽ほどが飛来すると見込まれ、白鳥おじさんは火曜・水曜を除き3月まで活動します。
