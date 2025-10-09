阿賀野市の瓢湖に冬の使者『ハクチョウ』が飛来し、エサやりをする『白鳥おじさん』も活動を始めました。



「こいこーい！！」



独特な声を上げながらエサをまくのが『白鳥おじさん』です。7日に57羽のハクチョウが今シーズン初飛来したのを受け、9日から活動を開始しました。



■三代目白鳥おじさん 齋藤功さん

「今年もハクチョウシーズンが始まったと思いましたね。心ウキウキというかワクワクしています。今年1年間心を込めてハクチョウたちに接していきたい。」



9日朝は約400羽が確認され、訪れた観光客を楽しませました。



■群馬から

「きれいだと思います。優雅。」

「遠いシベリアから長い距離を飛んできて素晴らしいなと思います。いつまでもこの自然がこのままいてくれたらいい。」



11月中旬～下旬の間に5000羽ほどが飛来すると見込まれ、白鳥おじさんは火曜・水曜を除き3月まで活動します。