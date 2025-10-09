±£¤ì¹â»Ô¥È¥ìー¥ÉßÚÎö¹â¤Ø¡¢¹âÀ®Ä¹¥·¥Ê¥ê¥ªÉÁ¤¯¡ÖÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡×´ØÏ¢ ¡ã³ôÃµ¥È¥Ã¥×ÆÃ½¸¡ä
―¥½¥Ëー£Ç·Ï¤¬¿·¥µー¥Ó¥¹È¯É½¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç»Ô¾ì³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤«³Æ¼ÒÆ°¤³èÈ¯²½―
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ï¹ñÆâ³°¤ÇÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î°ì¤Ä¡¢ ¥Þ¥ó¥¬¤Ï¥¢¥á¥³¥ß¤ä¥Ð¥ó¥É¡¦¥Ç¥·¥Í¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì·÷¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¤ä¥²ー¥à²½¡¢¥°¥Ã¥º²½¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤Î³Ë¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï»æ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ø¤ÈÇÞÂÎ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¤ò´Þ¤àÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÆâ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÍÆ°×¤È¤Ê¤ê¡¢¹¹¤Ë¿Íµ¤¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÍ×°ø¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò½ä¤ë³Æ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥É¥³¥â¤â¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
¡¡¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ë£Ì£é£î£ë－£Õ¥°¥ëー¥× <4446> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï9·î26Æü¡¢¥½¥Ëー¥°¥ëー¥× <6758> [Åì¾Ú£Ð]»±²¼¤Î¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®²ñ¼Ò¥¯¥é¥ó¥Á¥íー¥ë¤ÈÄó·È¤·¡¢³¤³°¸þ¤±¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¯¥é¥ó¥Á¥íー¥ë¡¦¥Þ¥ó¥¬¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£10·î9Æü¤«¤éÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ÇÛ¿®ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤Ê¤É¿ôÉ´¥¿¥¤¥È¥ë¤ËµÚ¤Ö¼çÍ×¤Ê½ÐÈÇ¼Ò¤Î¿Íµ¤ºî¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£º£¸å¹¹¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î³È½¼¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Î£Ô£Ô»±²¼¤Î£Î£Ô£Ô¥É¥³¥â¤âº£Ç¯3·î¤«¤éÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖMANGA MIRAI¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ¤ò¹ØÆÉ¤Ç¤¤ëÊÆ¹ñ¸þ¤±¤Î¥µー¥Ó¥¹¤À¡£ ÅÅ»Ò½ñÀÒ¼è¼¡ºÇÂç¼ê¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥É¥¥ <3678> [Åì¾Ú£Ð]¡¢¥²ー¥à²ñ¼Ò¤Î¥¢¥«¥Ä¥ <3932> [Åì¾Ú£Ð]¡¢³¤³°¸þ¤±¥¢¥Ë¥á¸òÎ®¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤Î£Í£ù£Á£î£é£í£å£Ì£é£ó£ô¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î£Î£Ô£Ô¥½¥ë¥Þー¥ì¤Ï¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤«¤éÊÆ¹ñ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡ÖMangaPlaza¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£³ÚÅ·¥°¥ëー¥× <4755> [Åì¾Ú£Ð]¤â23Ç¯¤«¤é¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖR-TOON¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÌ¾ºîÉÊ¤ò¼«¼Ò¤ÇÂ¿¿ôÊÝÍ¤¹¤ë½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÆ°¤¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£½¸±Ñ¼Ò¤Ï¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¡Ö¥¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤ò¼ê³Ý¤±¡¢³¤³°¸þ¤±¤Ë¤Ï19Ç¯¤«¤é¡ÖMANGA Plus by SHUEISHA¡×¤òÅ¸³«¡£¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡Ö¥Þ¥¬¥Ý¥±¡×¤Î¤Û¤«¡¢³¤³°¸þ¤±¤Ë23Ç¯¤«¤é¡ÖK MANGA¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¾®³Ø´Û¤â¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡×¡Ö¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿³Æ¼Ò¤ÎÆ°¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥Þ¥ó¥¬¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ïº£¸å¤â³ÈÂç¤¬Â³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£30Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦¤Î¥Þ¥ó¥¬»Ô¾ì¤Ï6Ãû±ß°Ê¾å¤ËÃ£¤·¡¢23Ç¯Èæ¤ÇÌó3ÇÜ¤ËµÞÁý¤¹¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤â¤¢¤ë¡£
¡ü¥ê¥ó¥¯¥æー£Ç³ô²ÁµÞÆÃæ
¡¡ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Â¤â¤È¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ï³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»á¤¬·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¤ËÍí¤ó¤À¥Æー¥ÞÊª¿§¤ÎÆ°¤¤â¶¯¤¤¡£¹â»Ô»á¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤Çºî¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡ÊMANGAµÄÏ¢¡Ë¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆ±µÄÏ¢¤ÎºÇ¹â¸ÜÌä¤Ï¥Þ¥ó¥¬¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢º£²ó¤Î¹â»Ô¿·ÁíºÛÃÂÀ¸¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¤À¡£ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯´ØÏ¢³ô¤Ï±£¤ì¹â»ÔÌÃÊÁ¤È¤Î¸«Êý¤â¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Ç¤Þ¤º¼è¤ê¤¢¤²¤¿¤¤¤Î¤¬Á°½Ò¤Î¥ê¥ó¥¯¥æー£Ç¤À¡£Æ±¼Ò¤Ï¼«¼Ò³«È¯¤Î¥µー¥Ðー¤ò¼´¤È¤·¤¿¥Çー¥¿ÇÛ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤Ê¤É¤È¶¦Æ±¤Ç¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡£Àè¤Û¤É¤Î½¸±Ñ¼Ò¤Î¥¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦MANGA Plus by SHUEISHA¡¢¾®³Ø´Û¤Î¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡¦¥µ¥ó¥Çー¤¦¤§¤Ö¤ê¤¬¤½¤¦¤À¡£²Ã¤¨¤ÆÁÐÍÕ¼Ò¤È¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¦¤¬¤¦¡×¡¢Ë§Ê¸¼Ò¤È¡ÖCOMIC FUZ¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥º¡Ë¡×¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9684> [Åì¾Ú£Ð]»±²¼¤Î¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¡Ö¥Þ¥ó¥¬UP!¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¼ÂÀÓ¤ÏËÉÙ¡£26Ç¯7·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ8³ä¶¯¤Î±Ä¶ÈÁý±×¤Ç3´ü¤Ö¤êºÇ¹â±×¹¹¿·¤ò·×²è¤¹¤ë¡£³ô²Á¤Ï¥¯¥é¥ó¥Á¥íー¥ë¤È¤ÎÄó·È¤òºàÎÁ¤ËµÞÆ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥Þ¥ó¥¬¥µ¥¤¥È±¿±Ä¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ½ÐÈÇ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ
¡¡¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¤ËÍí¤àÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢»±²¼¤Ç¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë£Ô£Ï£Ð£Ð£Á£Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <7911> [Åì¾Ú£Ð]¡¢½ÐÈÇÂç¼ê¤Ç¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡Êµì¥³¥ß¥Ã¥¯¥¦¥©ー¥«ー¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á <9468> [Åì¾Ú£Ð]¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖRenta!¡×¤Î¥Ñ¥Ô¥ì¥¹ <3641> [Åì¾Ú£Ó]¤ä¡Ö¤Þ¤ó¤¬²¦¹ñ¡×¤Î¥Óー¥°¥êー <3981> [Åì¾Ú£Ó]¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬BANG!¡×¤Î£Á£í£á£ú£é£á <4424> [Åì¾Ú£Ç]¡¢¡ÖHykeComic¡Ê¥Ï¥¤¥¯¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Î¥¢¥«¥Ä¥¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥×¥ê¤Ë¸Â¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¾®Àâ¡¦¥Þ¥ó¥¬Åê¹Æ¥µ¥¤¥È¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹ <9467> [Åì¾Ú£Ç]¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥°¥í¥¦¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ö¥·¥íー¥É <7803> [Åì¾Ú£Ç]¡¢ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖÌ¡²èÁ´´¬¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×Æâ¤ÇÅÅ»Ò½ñÀÒ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë£Ô£Ï£Ò£É£Ã£Ï <7138> [Åì¾Ú£Ç]¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯´ØÏ¢¤ÎÈÏáÆ¤Ë¤¢¤ëÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¡¢¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <414A> [Åì¾Ú£Ç]¤ËÃíÌÜ¡£Æ±¼Ò¤Ïº£·î3Æü¤Ë¾å¾ì¤·¤¿Ä¾¶áIPOÌÃÊÁ¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Î´ë²è¡¦ÊÔ½¸¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ºîÉÊ¤ÎÈ¯·¡¤«¤é½ÐÈÇ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¶ÈÀÓ¤Ï25Ç¯8·î´ü¤Ë±Ä¶È46¡óÁý±×¤ÈºÇ¹â±×¹¹¿·¤ò¸«¹þ¤à¡£ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Ç¤ÏÇÛÅöÀ¸þ35¡ó°Ê¾å¤òÌÜ°Â¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£½éÃÍ¤Ï¸ø³«²Á³Ê¤ò²¼²ó¤ëÄãÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎºÆÉ¾²Áµ¡±¿¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î½ÐÈÇ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë£É£Ç¥Ýー¥È <3791> [Åì¾Ú£Ó]¤ä¥É¥ê¥³¥à <3793> [Åì¾Ú£Ç]¡¢¥¨¥Ç¥£¥¢ <3935> [Åì¾Ú£Ó]¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¾¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¤òÂ¿¿ô±¿±Ä¤¹¤ë£á£î£ä¡¡£æ£á£ã£ô£ï£ò£ù <7035> [Åì¾Ú£Ó]¡¢½ÐÈÇ¼Ò¸þ¤±¥Þ¥ó¥¬¥Ó¥åー¥ï¡ÖGigaViewer¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ï¤Æ¤Ê <3930> [Åì¾Ú£Ç]¡¢¥Þ¥ó¥¬À©ºî¥¢¥×¥ê¡ÖCLIP STUDIO PAINT¡×¤Ç¹âÀ®Ä¹Ï©Àþ¤òÁö¤ë¥»¥ë¥·¥¹ <3663> [Åì¾Ú£Ð]¤Ê¤É¤âÍ×¥Þー¥¯¤È¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹