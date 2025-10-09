ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡¡¥³¡¼¥Á¶ÈËÜ³Ê»ÏÆ°¡Ö¿®¤¸¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ä»ä¤â130¡ó¡×¡¡ÌÚ²¼MAO¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½é¸ø³«
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥³¡¼¥Á¶È¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¤µ¤»¤¿ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤¬9Æü¡¢8·î¤Ë³«¹»¤·¤¿¡ÖÌÚ²¼MAO¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤ÎÎý½¬¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë½é¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖËèÆü¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Î¡ÖMAO¡¡RINK¡×¤Ç¤³¤ÎÆü¤ÏÀ¸ÅÌ10¿Í¤Ë¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é»ØÆ³¡£Ìó70¿Í¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯Ãæ¿´¤Î12¿Í¤¬½µ6Æü¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡ÖÁ´¹ñ¤«¤éÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤Æ»ä¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿À¸ÅÌ¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¡£»ä¤â130¡ó¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤ä¥Ð¥ì¥¨¡¢Î¦¾å¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤ÈÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¥¹¥±¡¼¥¿¡¼°éÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î¤Ë³«¹»¤·¡¢9·î25Æü¤ËÀõÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤â¥ì¥Ã¥¹¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÎý½¬¸å¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥±¡¼¥¤È²ÖÂ«¤È¤ª¼ê»æ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ê»æ¤Ë¤Ï¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤Î¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÀèÀ¸¤ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤Ê¤ÉÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÌ´¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢É¹¾å¤Ç¼ê¤òµó¤²¤¿¤Þ¤Þ¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÀèÀ¸¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£