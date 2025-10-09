みちょぱ、ショーパン×ルーズソックスで美脚スラリ「スタイル神」「すべてが憧れ」の声
【モデルプレス＝2025/10/09】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が8日、自身のInstagramを更新。スラリと伸びた美しい脚を披露し、反響が寄せられている。
【写真】みちょぱ、美脚際立つショーパン姿
フットウェアブランドのポップアップショップに行ったことを報告したみちょぱ。同ブランドの新作を「上質なシープスキンの質感も優しくて履くたびに足に馴染んでくみたい」と紹介しつつ、白のショートパンツにルーズソックスを合わせたコーディネートで美しい脚を披露している。
この投稿は「みちょぱの脚綺麗」「スタイル神」「すべてが憧れ」「何を着ても似合う」「めっちゃ可愛い」「足元がおしゃれで素敵」と話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
