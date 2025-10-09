なにわ男子・西畑大吾、 “高校の同級生”人気アイドルとの当時のエピソード明かす「少女漫画の世界みたいでした」
【モデルプレス＝2025/10/09】なにわ男子の西畑大吾が9日放送のフジテレビ系バラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）にVTR出演。WEST.の小瀧望の高校時代のエピソードを明かした。
【写真】西畑大吾と高校3年間同じだった人気アイドル
同番組では、小瀧と高校3年間同じクラスだったという西畑がVTR出演し、高校時代の思い出を語った。
高校3年生のときにデビューした小瀧は「スーパースターだった」と絶賛する西畑。「（小瀧は）モテてましたね。もう少女漫画の世界みたいでしたもん。あの長身が制服着てスラーっと教室に入ってくるの羨ましかったな」と高校時代の小瀧を回顧した。
また、小瀧と高校時代に「放課後一緒にたこ焼きを食べに行ったりしてた」という西畑に対して、スタッフが「仲良かったんですね」と言うと「仲良かったというよりは面倒見てくれてた」と答え、頑なに仲が良かったと言わない西畑に対してスタッフがツッコミを入れると、西畑は大笑いしながら再び「面倒見てくれてた」と答え笑いを誘った。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
