凛として時雨、ニューEP『Lost God of SASORI』にCD限定ボーナストラック収録
10月22日にリリースされる凛として時雨のNew EP『Lost God of SASORI』に、CD限定のボーナストラックとして『B%NUS TR%CK Loo% Who% -GN%SIA Mixed by TK-』が収録されることが発表となった。
本作はUKでの制作を経て完成した作品で、ミックスをRomesh DodangodaとTK、マスタリングをMetropolis StudiosのStuart HawkesとTKが手掛た。新たに収録されるボーナストラックは、テレビ用に録音された音源をTK自身が本EPのために新たにミックスした特別バージョン。フルサイズとは違うアプローチを楽しむことができる。
また本日10月9日より、ストリーミングの事前予約サービスPre-add / Pre-save がデジタル特典付きでスタート。さらに、CD購入者向けの店舗特典絵柄とツアー会場限定特典も公開となった。
凛として時雨は、EP『Lost God of SASORI』を携えたツアーを10月30日よりスタートさせ、そのファイナルとして約12年ぶりとなる日本武道館公演を12月27日に行う。
■New EP『Lost God of SASORI』
2025年10月22日(水)発売
予約購入リンク：https://smar.lnk.to/pJJwSA
Pre-add / Pre-save：https://sigure.lnk.to/LostGodofSASORI_paps
※特典のデジタル待ち受け画像は10月21日23:59まで
【初回仕様限定盤(CD only)】
AICL-4821 3,000円(税込)
※初回生産分：凛として時雨トレーディングカード002封入
▼収録内容
1 Loo% Who%
2 Sα.SO.RI.
3 sick mind B rain
4 Black Sparkle
B%NUS TR%CK Loo% Who% -GN%SIA Mixed by TK-
●店舗特典
・Amazon：メガジャケ
・楽天ブックス：ステッカー
・セブンネット：ピック
・応援店：ポストカード
応援店一覧：https://www.sigure.jp/shoplist/251022/
・ツアー会場購入特典：B2ポスター
■＜凛として時雨 失神蠍 TOUR 2025＞
10月30日(木) 北海道・札幌ペニーレーン24
open18:15 / start19:00
11月03日(月/祝) 東京・Zepp Haneda
open17:00 / start18:00
11月12日(水) 愛知・Zepp Nagoya
open18:15 / start19:00
11月24日(月/祝) 石川・金沢EIGHT HALL
open17:15 / start18:00
11月28日(金) 大阪・Zepp Osaka Bayside
open18:15 / start19:00
11月30日(日) 福岡・Zepp Fukuoka
open17:15 / start18:00
12月06日(土) 広島・広島 CLUB QUATTRO
open17:15 / start18:00
12月07日(日) 香川・高松オリーブホール
open17:15 / start18:00
12月12日(金) 宮城・仙台Rensa
open18:00 / start19:00
■＜凛として時雨 失神蠍 TOUR 2025 Tornado in Budokan＞
12月27日(土) 東京・日本武道館
open17:00 / start18:00 ※SOLD OUT
▼チケット
◯北海道・石川・広島・香川公演
スタンディング(整理番号付) \6,500(税込)
◯東京(11/3)・愛知・大阪・福岡公演
スタンディング(整理番号付) \6,500(税込)
2F指定席 \7,500(税込)
◯12/27 日本武道館公演
指定席 ￥8,800(税込)
指定席高校生以下学割 ￥4,900(税込)
●一般発売日
・10月30日〜12月12日公演分：9月20日(土)
・12月27 日本武道館公演分：8月30日(土) ※SOLD OUT
■TVアニメ『グノーシア』
放送開始：2025年10月11日(土)24:00〜
放送局：TOKYO MX、BS11ほか各局にて
・TOKYO MX 毎週土曜 24:00〜
・BS11 毎週土曜 24:00〜
・とちぎテレビ 毎週土曜 24:00〜
・群馬テレビ 毎週土曜 24:00〜
・テレビ愛知 毎週土曜 25:45〜
・MBS 毎週土曜 26:08〜
・AT-X 毎週月曜 23:30〜
先行配信：ABEMA・dアニメストアにて
毎週土曜24:00〜地上波同時配信
※その他プラットフォームでも順次配信開始
※放送・配信日時は変更になる場合がございます
▼スタッフ
原作：petit depotto キャラクター原案：ことり(プチデポット)
監督：市川量也 シリーズ構成・脚本：花田十輝
キャラクターデザイン：松浦有紗
美術監督：鎌田麻友美・高田真理 撮影監督：野村達哉
音楽：深澤秀行 音響監督：納谷僚介
音響効果：川田清貴 音響制作：スタジオマウス
人狼監修：松崎史也
プロデュース：川勝徹(プチデポット)・木村吉隆(アニプレックス)
アニメーション制作：domerica
▼キャスト
ユーリ：安済知佳
セツ：長谷川育美
SQ：鬼頭明里
ラキオ：七海ひろき
ジナ：瀬戸麻沙美
しげみち：関智一
ステラ：早見沙織
夕里子：悠木碧
コメット：佐倉綾音
シピ：中村悠一
ジョナス：津田健次郎
ククルシカ：―――――
オトメ：花澤香菜
レムナン：大塚剛央
沙明：江口拓也
・公式サイト：https://gnosia-anime.com/
・公式X：https://x.com/gnosia_off
