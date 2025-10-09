■TVアニメ『グノーシア』

放送開始：2025年10月11日(土)24:00〜

放送局：TOKYO MX、BS11ほか各局にて

・TOKYO MX 毎週土曜 24:00〜

・BS11 毎週土曜 24:00〜

・とちぎテレビ 毎週土曜 24:00〜

・群馬テレビ 毎週土曜 24:00〜

・テレビ愛知 毎週土曜 25:45〜

・MBS 毎週土曜 26:08〜

・AT-X 毎週月曜 23:30〜

先行配信：ABEMA・dアニメストアにて

毎週土曜24:00〜地上波同時配信

※その他プラットフォームでも順次配信開始

※放送・配信日時は変更になる場合がございます

▼スタッフ

原作：petit depotto キャラクター原案：ことり(プチデポット)

監督：市川量也 シリーズ構成・脚本：花田十輝

キャラクターデザイン：松浦有紗

美術監督：鎌田麻友美・高田真理 撮影監督：野村達哉

音楽：深澤秀行 音響監督：納谷僚介

音響効果：川田清貴 音響制作：スタジオマウス

人狼監修：松崎史也

プロデュース：川勝徹(プチデポット)・木村吉隆(アニプレックス)

アニメーション制作：domerica

▼キャスト

ユーリ：安済知佳

セツ：長谷川育美

SQ：鬼頭明里

ラキオ：七海ひろき

ジナ：瀬戸麻沙美

しげみち：関智一

ステラ：早見沙織

夕里子：悠木碧

コメット：佐倉綾音

シピ：中村悠一

ジョナス：津田健次郎

ククルシカ：―――――

オトメ：花澤香菜

レムナン：大塚剛央

沙明：江口拓也

・公式サイト：https://gnosia-anime.com/

・公式X：https://x.com/gnosia_off